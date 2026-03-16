ยิวโอด ‘จรวดสกัดกั้น’เหลือน้อยจนเข้าขั้นวิกฤต ส่วนหนึ่งเพราะอิหร่านใช้ ‘ขีปนาวุธลูกปราย’ ต้องใช้หลายลูกยิงขัดขวาง คลังแสงยิ่งร่อยหรอ

อิสราเอลแจ้งไปยังสหรัฐฯเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จรวดสกัดกั้นขีปนาวุธทิ้งตัว (ballistic missile interceptors) ของพวกเขาเหลืออยู่ในระดับต่ำเข้าขั้นวิกฤต ในขณะที่สงครามที่พวกเขาร่วมมือกับวอชิงตัน สู้รบกับอิหร่าน ยังคงลากยาวต่อไป ทั้งนี้ตามการเปิดเผยของพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯหลายราย
Semafor เว็บไซต์ข่าวสัญชาติสหรัฐฯ ในเครือหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ รายงานในวันเสาร์(14 มี.ค.) อิสราเอลได้เคยแจ้งตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สงครามในปัจจุบันแล้วว่า ตนมีจรวดสกัดกั้นในคลังแสงอยู่ในระดับต่ำ ภายหลังได้ใช้ยิงออกไประหว่างการสู้รบขัดแย้งกับอิหร่านช่วงสงคราม 12 วันเมื่อกลางปีที่แล้ว ทั้งนี้ ระบบป้องกันภัยจากขีปนาวุธประเภททำการไกล ซึ่งจรวดสกัดกั้นคือส่วนประกอบหนึ่งของระบบดังกล่าวนี้ อยู่ในภาวะตึงตัวจากการยิงโจมตีเข้ามาของอิหร่าน โดยที่โทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นรายงานด้วยว่า การที่เตหะรานกำลังใช้ขีปนาวุธซึ่งยิงเข้าใส่รัฐยิว เป็นแบบอาวุธลูกปรายหรือดาวกระจาย ซึ่งก็คือสามารถแตกออกเป็นขีปนาวุธย่อยๆ อาจมีส่วนทำให้คลังแสงของอิสราเอลยิ่งร่อยหรอ
เจ้าหน้าที่อเมริกันรายหนึ่ง เปิดเผย วอชิงตัน ได้รับแจ้งว่าจรวเสกัดกั้นขีปนาวุธของอิสราเอล อยู่ในระดับต่ำมานานหลายเดือนแล้ว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว เน้นย้ำว่าในส่วนของสหรัฐฯ ไม่ได้เผชิญปัญหาแบบเดียวกัน หลังมีความกังวลขึ้นมาว่าสงครามกับอิหร่านหากยืดเยื้อ อาจทำให้จรวดสกัดกั้นขีปนาวุธหมดลงไป
"เรามีทุกอย่างที่จำเป็น สำหรับปกป้องฐานทัพของเราและบุคลากรของเราในภูมิภาค เช่นเดียวกับผลประโยชน์ของเรา" เจ้าหน้าที่รายนี้เปิดผยกับ Semafor พร้อมบอกว่าอิสราเอลเองก็กำลังหาทางจัดการกับปัญหาขาดแคลนของพวกตน
ทั้งนี้ อิสราเอลมีวิธีการอื่นๆ ในการป้องกันตนเองจากขีปนาวุธอิหร่านอยู่แล้ว เป็นต้นว่า ด้วยการใช้เครื่องบินขับไล่เข้ารับมือ ทว่าจรวดสกัดกั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มอาวุธป้องกันที่ใช้ได้ผลดีที่สุดในการต่อสู้กับอาวุธปล่อยระยะไกลที่เคลื่อนเข้ามา สำหรับระบบป้องกันขีปนาวุธ “ไอออนโดม” ของอิสราเอลนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดอาวุธปล่อยที่มีระยะยิงสั้นกว่านั้น
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เคยบอกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ อ้างว่าประเทศของเขา ในทางเป็นจริงแล้วในคลังแทบจะมีเครื่องกระสุนของอาวุธต่างๆ อย่างชนิดไม่จำกัด ถึงแม้พวกนักวิเคราะห์ได้พูดเอาไว้นานแล้วว่า คลังแสงสหรัฐฯมีพวกเครื่องกระสุนต่ำกว่าที่ฝ่ายทหารปรารถนาจะเห็น
เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว สหรัฐฯได้ยิงจรวดตัวสกัดกั้นของระบบป้องกันขีปนาวุธ THADD ไปมากกว่า 150 ลูก ในช่วง 12 วันที่ทำสงครามกับอิหร่านคราวนั้น ทั้งนี้ตามการศึกษาของหน่วยงานคลังสมอง ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศศึกษา (CSIS) จำนวนดงกล่าวเชื่อกันอยู่ในราว 1ใน4 ของที่คลังแสงสหรัฐฯมีอยู่ในตอนนั้น สำหรับในสงครามปัจจุบัน เชื่อกันว่าสหรัฐฯได้ใช้จรวดสกัดกั้นของระบบแพทริออตไปแล้วเป็นมูลค่าราว 2,400 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 วันแรกของสงคราม ทั้งนี้ตามรายงานบางกระแสที่เผยแพร่ออกมา
เดือนมกราคมปีนี้ เพนตากอนได้ลงมือผลักดันเพื่อให้มีการเพิ่มการผลิตระบบป้องกันขีปนาวุธ THADD ขณะที่เจ้าหน้าที่อเมริกันรายที่ให้ข่าวกับ Semafor กล่าวว่า คณะบริหารทรัมป์มี THADD และเครื่องบินขับไล่ ตลอดจนพวกจรวดสกัดกั้นระดับระยะปานกลาง จำนวนมากมาย
ด้าน ฌอน พาร์เนลล์ หัวหน้าโฆษกเพนตากอน แจ้งกับ Semafor ในรูปของคำแถลงฉบับหนึ่งซึ่งบอกว่า ทางกระทรวง “มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองต้องการเพื่อดำเนินภารกิจใดๆ ก็ตามในกรอบระยะเวลาและในสถานที่ซึ่ง” ทรัมป์เลือกให้ดำเนินการ
(ที่มา: Semafor)