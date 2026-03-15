ไม่ให้ค่า? 'ทรัมป์' เมิน 'เซเลนสกี' อาสาช่วยสกัดโดรนอิหร่านในตอ.กลาง ลั่น 'เป็นคนสุดท้าย' ที่อเมริกาจะขอความช่วยเหลือ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของ โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่จะช่วยเหลือในการต่อต้านโดรนของอิหร่านในตะวันออกกลาง โดยกล่าวว่าเขาเป็น “คนสุดท้าย” ที่วอชิงตันจะขอความช่วยเหลือ
นับตั้งแต่การโจมตีอิหร่านโดยกองกำลังร่วมสหรัฐฯ-อิสราเอลเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ผู้นำยูเครนได้ส่งสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้ง โดยอ้างว่าวอชิงตันได้ขอความช่วยเหลือในการปกป้องทรัพย์สินของอเมริกาที่ประจำการอยู่ในอ่าวเปอร์เซียจากการโจมตีตอบโต้
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (13) เซเลนสกีได้ย้ำข้อเสนออีกครั้งผ่าน X โดยให้เหตุผลว่าหากปราศจาก “ความเชี่ยวชาญ” ของยูเครนแล้ว สหรัฐฯ จะไม่สามารถ “ทำให้สถานการณ์กลับมามั่นคง” ได้
อย่างไรก็ดี ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC News เมื่อวันเสาร์ (14) ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธความคิดที่ว่าวอชิงตันได้ร้องขอ หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ จากยูเครน
“เราไม่ต้องการความช่วยเหลือ” ทรัมป์ กล่าว พร้อมเสริมว่า เซเลนสกี เป็น “คนสุดท้ายที่เราจะขอความช่วยเหลือ”
ทรัมป์ ยังวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการเจรจาของ เซเลนสกี กับมอสโก โดยกล่าวว่า “การเจรจากับ เซเลนสกี นั้นยากกว่าการเจรจากับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียมาก”
“ผมประหลาดใจที่ เซเลนสกี ไม่ต้องการทำข้อตกลง บอก เซเลนสกี ให้ทำข้อตกลงเถอะ เพราะ ปูติน ยินดีที่จะทำข้อตกลง” เขากล่าวกับ NBC
นับตั้งแต่กลับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ ได้ผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกระหว่างเคียฟและมอสโก ซึ่งนำไปสู่การเจรจา 3 ฝ่ายที่อาบูดาบีโดยมีสหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในเดือน ม.ค. และการเจรจาต่อเนื่องในเจนีวาเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา
เดิมทีการเจรจารอบต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน มี.ค. แต่เนื่องจากรัฐบาล ทรัมป์ กำลังทุ่มเทความสนใจไปที่ความขัดแย้งกับอิหร่าน การประชุมจึงถูกเลื่อนออกในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างเร็ว
เซเลนสกี ยังพยายามดึงยูเครนเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยกล่าวว่า เขาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ "จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นและรับรองการมีอยู่ของผู้เชี่ยวชาญชาวยูเครนที่มีความสามารถในการรับประกันความปลอดภัยที่จำเป็น"
อิบราฮิม อาซิซี ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่าน แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ X โดยกล่าวว่า “การให้การสนับสนุนโดรนแก่ระบอบอิสราเอล ทำให้ยูเครนที่ล้มเหลวเข้าไปพัวพันกับสงครามโดยปริยาย” และเตือนว่า เคียฟอาจเผชิญกับการตอบโต้จากเตหะราน โดยยูเครนทั้งประเทศอาจตกเป็นเป้าหมาย
ที่มา: RT