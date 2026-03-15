ฮือฮา! สหรัฐฯใช้ ATACMS จมเรือดำน้ำอิหร่าน ก่อนเตหะรานเปิดหน้าชกยัน “รัสเซีย-จีน” ช่วยการทหารรบกองทัพเบอร์ 1 ของโลก อ้างต่อ "ช่องแคบฮอร์มุซ" ไม่ได้ปิดต่อทุกประเทศหลังเรือคาร์โก้-เรือบรรทุกน้ำมันโดนโจมตีระนาว

เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สหรัฐฯช่องดังวันเสาร์(14 มี.ค)ว่า เตหะรานมีความร่วมมือกับรัสเซียและจีนด้านการทหารระหว่างทำสงครามสู้สหรัฐฯ ยืนยันช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ปิดแต่ยกเว้นสำหรับเรืออเมริกาและเรืออิสราเอลเท่านั้นห้ามผ่าน หลังวันศุกร์(13 มี.ค) ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ พลอากาศเอก แดน เคน แถลงยืนยัน สหรัฐฯประสบความสำเร็จจมเรือดำน้ำอิหร่านได้ ลืออาจเป็นเรือดำน้ำ IRIS Fateh
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(15 มี.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี (Abbas Araghchi) ออกมายอมรับต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่า ในระหว่างสงครามนี้เตหะรานได้รับความช่วยเหลือจากมอสโกและปักกิ่งทางการทหาร
ในการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์อเมริกัน MS NOW อดีต MSNBC ในวันเสาร์(14) เขาเรียก "รัสเซีย" และ "จีน" ว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์สำหรับเตหะรานระหว่างการทำสงครามกับสหรัฐฯที่เป็นชาติมหาอำนาจและมีกองทัพแข็งแกร่งเป็นอันดับ 1 ของโลก และอิสราเอลที่เป็นคู่ปรับตลอดกาล
“พวกเรามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในอดีตที่ซึ่งยังคงดำเนินอยู่ และนั่นรวมไปถึงความร่วมมือทางทหาร”
และเสริมว่า “อิหร่านมีความร่วมมือกับประเทศเหล่านี้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ แม้แต่ทางการทหาร”
ทั้งนี้ในวันศุกร์(13) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาคาดการณ์ว่าบางทีผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน อาจช่วยอิหร่านอยู่บ้าง
“ผมเดาว่าและเขาคงคิดว่าพวกเรากำลังช่วยยูเครน ใช่ไหม?” ทรัมป์กล่าวโดยอ้างไปถึงแพกเก็จความช่วยเหลือให้เคียฟสามารถปกป้องตัวเองจากการรุกรานของรัสเซีย
และในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีอิหร่านในวันเสาร์(14) เขาอ้างว่า ช่องแคบฮอร์มุซที่มีทั้งเรือบรรทุกน้ำมันและคาร์โก้หลายชาติรวมจาก ไทย ญี่ปุ่น โดนโจมตีนั้นไม่ได้ปิด
“ช่องแคบไม่ได้ปิด มันปิดแค่เฉพาะกับเรือและเรือบรรทุกน้ำมันอเมริกันและอิสราเอล และไม่ได้ปิดสำหรับชาติอื่นๆ”
ขณะเดียวกันประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ พลอากาศเอก แดน เคน (Dan Caine) ได้เปิดเผยในการแถลงที่เพนตากอนเช้าวันศุกร์(13)ว่า สหรัฐฯเมื่อไม่นานมานี้ประสบความสำเร็จจมเรือดำน้ำอิหร่านด้วยมิสไซล์พิสัยใกล้ ATACMS
The War Zone ด้านการทหารของสหรัฐฯรายงานวันเดียวกันนั้น(13)ว่า เรือดำน้ำเป็นหนึ่งในบรรดาเรือรบอิหร่านจำนวนมากที่กองกำลังสหรัฐฯใช้มิสไซล์ ATACMS ยิงโจมตี
อย่างไรก็ตามมิสไซล์ ATACMS นี้ไม่สามารถใช้กับเป้าเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเรือดำน้ำอิหร่านเป้าหมานต้องจอดหยุดนิ่งที่ท่าในขณะเกิดเหตุ
The War Zone ก่อนหน้าเคยรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ว่า กองทัพสหรัฐฯใช้ ระบบ HIMARS ยิงมิสไซล์ ATACMS และรวมถึงมิสไซล์โจมตีแม่นยำพิสัยใกล้ PrSM เพื่อช่วยสนับสนุนในการทำลายความสามารถทางนาวีของอิหร่านในปฎิบัติการนี้
ในการแถลงประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯไม่ได้เปิดเผยชื่อเรือดำน้ำอิหร่านที่ถูกมิสไซล์ ATACMS เข้าทำลาย
อย่างไรก็ตามในการแถลงเมื่อวันที่ 5 มี.ค ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM พลเรือเอก แบรด คูเปอร์ (Brad Cooper) แถลงว่า "เรือดำน้ำอิหร่านที่ใช้ปฎิบัติการมากที่สุด...ในเวลานี้มีรูโหว่อยู่ด้านข้าง”
สื่อการทหารสหรัฐฯชี้ว่า อาจเป็นเรือดำน้ำอิหร่านชั้น Kio คือเรือดำน้ำ IRIS Fateh ที่ต่อเองภายในประเทศถูกจัดเป็นเรือดำน้ำโจมตีชายฝั่งที่เข้าประจำการเมื่อปี 2019 ซึ่งชะตากรรมของเรือลำดังกล่าวยังไม่เป็นที่เปิดเผย
และในวันที่ 10 พบว่า กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ได้เปิดเผยคลิปแสดงการโจมตีเรืออิหร่านมากมายทั้งในทะเลและที่ท่ารวมไปถึงเรือดำน้ำขนาดเล็ก(midget submarine) ชั้น Ghadir เป็นการโจมตีโดยใช้มิลไซล์ AGM-114 Hellfire