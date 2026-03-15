เฟสใหม่ “อิหร่าน” ส่งโดรนทะเลติดระเบิดตบตาเป็นเรือประมงใน "ช่องแคบฮอร์มุซ" หลัง“ทหารฝรั่งเศส" ดับรายแรกในสงครามอิหร่าน “ทรัมป์” เตรียมใช้กำลังทหารเปิดทางส่ง USS Tripoli จาก "โอกินาวา" พร้อมหน่วยยกพลขึ้นบก

เอเจนซีส์ – อิหร่านกำลังใช้โดรนทะเลที่มีระเบิดอัดแน่นส่งเข้าช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตบตาเป็นเรือประมงโจมตีเรือคาร์โก้เป็นเสมือนสัญญาณออกมาว่าเฟสใหม่ของสงครามไฮบริดกำลังเริ่มขึ้นหลังหวั่นสงครามอาจขยายวงทหารฝรั่งเศสคนแรกเสียชีวิตจากโดรนอิหร่านโจมตีในวันพฤหัสบดี(12 มี.ค)ที่อิรัก ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างเรียกร้องให้ชาติต่างๆอารักขาเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เล็งใช้กำลังทหารเพื่อเปิดทางพบส่งทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯจำนวน 5,000 นายเข้าตะวันออกกลาง
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(14 มี.ค)ว่า คาเมรอน เชลล์ (Cameron Chell) ซีอีโอบริษัทโดรนเทคโนโลยี Draganfly แสดงความเห็นหลังปฎิบัติการค้าทางน้ำสหราชอาณาจักรอังกฤษ UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) ยืนยันว่า เรือบรรทุกน้ำมัน Marshall Islands ที่โดนโจมตีด้วยยานโดรนเหนือผิวน้ำของอิหร่านทางเหนือของกรุงมัสแคต โอมาน เมื่อวันที่ 1 มี.ค
“UKMTO ได้รับคำยืนยันว่าเรือโดนโจมตีโดยยานเหนือน้ำไม่มีลูกเรือ(USV = Sea Drone) และลูกเรือ(ที่ได้รับผลกระทบถูกอพยพขึ้นฝั่ง” UKMTO กล่าวผ่านแถลงการณ์ในการประเมินภัยคุกคามความเสี่ยง”
ทั้งนี้รายงานชี้ว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันมากกว่า 2 ลำถูกโจมตีเมื่อวันที่ 11 มี.คโดยเรือบรรทุกระเบิดที่ถูกควบคุมจากระยะไกลในอ่าวหลังอิหร่านเดินหน้าโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อเรือต่างชาติตามหลังปฎิบัติการ Epic Fury ของสหรัฐฯเมื่อวันที่ 28 ก.พที่ผ่านมา
เชลล์แสดงความเห็นว่า มีการใช้เรือระเบิดสังหารที่รู้จักในชื่อ suicide skiff ในการแสดงภัยคุกคามแบบไม่สมมาตรเพิ่มตอลดแนวช่องแคบฮอร์มุซความกว้าง 21 ไมล์แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีของอิหร่าน
“อิหร่านน่าจะใช้การควบคุมทางไกลแบบคลื่นวิทยุ ที่อยู่ในเส้นสายตา ตั้งความหวัง หรือการสื่อสารทางวิทยุที่มีการลงรหัสระหว่างเรือท้องแบบและแนวชายฝั่งฮอร์มุซ”
และเสริมต่อว่า “สิ่งเหล่านี้สามารถถูกแจมหรือติดตามได้แต่เมื่อมีเรือพวกนี้ราว 50 ลำ มันเป็นการยากที่จะหาพวกมนตลอดทั้งแนวฝั่งหรือค้นหาเรือประมงไม้ขนาดราว 20 ฟุตที่มีระเบิดอยู่เต็ม
เขากล่าวต่อว่า “พวกเขาสามารถใช้ 1 คนเพื่อควบคุมเรือ 10 ลำ”
การออกมาแสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านโดรนตามหลังรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 12 มี.คที่ชี้ไปว่ามีเรือ 6 ลำโดนโจมตีในอ่าวและช่องแคบฮอร์มุซ
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า อิหร่านยังวางทุ่นระเบิดไว้ที่ช่องแคบสร้างความยากลำบากในการควบคุมการจราจรใดๆแม้จะเป็นเส้นทางสำคัญทางการค้าก็ตามแต่เต็มไปด้วยภยันอันตราย
ขณะเดียวกันสงครามอิหร่านหลังจากทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากสงครามอิหร่านไปกว่าสิบคนนับตั้งแต่เริ่มเมื่อวันที่ 28 ก.พ ล่าสุดพบมีทหารยุโรปคนแรกที่เสียชีวิตจากการโจมตีโดยโดรนอิหร่าน
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันศุกร์(13)ว่า ผู้นำฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง แถลงว่า มีทหารฝรั่งเศส 1 นายเสียชีวิตและอีกไม่กี่นายบาดเจ็บ พร้อมประณามการโจมตีจากเตะหรานว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เกิดขึ้นที่เคอร์ดิสถานในอิรักเมื่อวันพฤหัสบดี(12)
นายทหารสัญญาบัตรพิเศษฝรั่งเศส อาร์โนด์ เฟรยง (Arnaud Frion ) ได้พลีชีพเพื่อฝรั่งเศสขณะประจำในภูมิภาคเออร์บิล(Erbil) มาครงกล่าวผ่านแถลงการณ์ พร้อมเสริมว่า มีทหารอีกไม่กี่คนได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด
แถลงการณ์ของผู้นำฝรั่งเศสเกิดขึ้น 1 วันหลังกองทัพฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีโดรนอิหร่านโจมตีฐานทัพในอิรัก อ้างอิงจากเอเอฟพี
สื่อกาตาร์ชี้ว่า ขณะเดียวกันยุโรปอีกชาติคือ อิตาลีได้ออกแถลงการณ์ในวันพฤหัสบดี(12) เปิดเผยว่ามีการโจมตีทางอากาศที่ฐานทัพในเมืองเออร์บิลที่มีทหารนาโตประจำแต่ไม่มีการบาดเจ็บ อ้างอิงจากเอเอฟพี
ประธานาธิบดีมาครงเมื่อต้นสัปดาห์ออกมาเปิดเผยว่า จะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินฝรั่งเศส Charles de Gaulle มาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและระบบป้องกันภัยทางอากาศมายังไซปรัสท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังขยายวง อ้างอิงจากฟรานซ์24
ขณะที่เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันเสาร์(14)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมใช้กำลังทหารเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางความวิตกถึงราคาน้ำมันพุ่งที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจเงินเฟ้อทั่วโลก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯสั่งการให้เรือรบนำหน่วยจู่โจมเร็วที่อาจนำมาสู่การยกพลขึ้นบกในสงครามอิหร่านได้
ทรัมป์ได้เคยออกมาให้คำมั่นว่า กองกำลังสหรัฐฯจะโจมตีรัฐบาลอิหร่านหนักมากในสัปดาห์ถัดไปและเสริมต่อว่า “สงครามกับเตหะรานจะหยุดก็ต่อเมื่อผมรู้สึกได้ในกระดูกของตัวเอง”
เจ้าหน้าที่อเมริกันยืนยันในวันศุกร์(13)ว่า เรือ USS Tripoli นั้นได้ออกเดินทางไปจากโอกินาวา ญี่ปุ่น พร้อมทหารเรือ 5,000 นายและกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐฯสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกสหรัฐฯ หน่วยจู่โจมเร็วที่ 31
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ทั้งนี้หน่วยจู่โจมเร็วนั้นมีความสามารถในปฎิบัติการพิเศษทั้งเหนือผิวน้ำและทางอากาศและความสามารถการยกพลขึ้นบกแต่ทว่ายังไม่น่าจะเดินทางมาถึงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า