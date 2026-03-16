“คิม จองอึน” ควงลูกสาววัยรุ่นชมทดสอบ MLRS 600mm เครื่องยิงจรวดกระสุนจริงศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์

เอเจนซีส์ – สื่อทางการเกาหลีใต้รายงานวันอาทิตย์(15 มี.ค)ว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิม จองอึน เดินทางมาพร้อมบุตรสาววัยรุ่น คิม จูแอเพื่อชมการทดสอบอาวุธ MLRS 600mm เครื่องยิงจรวดกระสุนจริงศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยยิงไกลทั่วดินแดนเกาหลีใต้
ยูโรนิวส์รายงานวันนี้(15 มี.ค)ว่า สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่า ผู้นำเปียงยางและบุตรสาวเดินทางมาสังเกตการณ์การซ้อมรบเสมือนจริงทดสอบระบบอาวุธ MLRS 600mm เครื่องยิงจรวดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ เพื่อตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีใต้ที่ฝ่ายเปียงยางมองว่าเป็นการซ้อมเพื่อบุกเกาหลีเหนือ
อ้างอิงจากเดลีเมลของอังกฤษ หน่วยข่าวกรองลับโซลเคยรายงานว่า คิม จูแอ (Ju Ae) นั้นได้ถูกขนานนามในฐานะทายาทสืบทอดทางการเมืองตั้งแต่เมื่อกลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามถึงแม้จูแอจะปรากฎชัดว่าเป็นทายาทสืบทอดตัวจริง แต่ทว่าเธอยังมีคู่แข่งคนสำคัญมีศักดิ์เป็นน้าสาว คิม โยจอง(Kim Yo Jong)
น้องสาวของคิม จองอึนเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในการเมืองและกองทัพและถูกมองว่าเป็นผู้มีอำนาจใหญ่เป็นรองแค่พี่ชาย ประธานาธิบดี คิม จองอึน
สื่ออังกฤษชี้ ปัญหาภายในครอบครัวถือเป็นเรื่องปกติภายในตระกูลที่มักจบลงด้วยการเสียชีวิตอย่างรุนแรง
KCNA รายงานว่า คิมเฝ้ามองการซ้อมโจมตีโดยใช้ระบบเครื่องยิงจรวดขนาดลำกล้อง 600 ม.ม ถูกยิงยอกชายฝั่งทางตะวันออกในวันเสาร์(14)
กองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่า สามารถตรวจจับการยิงมิสไซล์ 10 ลูกจากเกาหลีเหนือยิงออกมาจากภูมิภาคเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ทะเลตะวันออกหรือที่รู้จักในชื่อทะเลญี่ปุ่น
KCNA รายงานอ้างว่า คิมกล่าวว่า การฝึกซ้อมจะสามารถจะทะลุข้าศึกได้ภายในพิสัย 420 กิโลเมตรที่จะไม่เป็นการง่ายและให้คนเหล่านั้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งของอำนาจการทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี
และในแถลงการณ์จากคำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือระบุต่อว่า หากอาวุธถูกใช้แล้ว โครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของข้าศึกภายในรัศมีการโจมตีจะไม่รอด
ทั้งนี้ยูโรนิวส์รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า ระบบอาวุธที่ใช่คือ เครื่องยิงจรวด MLRS 600mm ที่รู้จักในโลกตะวันตกคือ KN-25 เป็นลูกผสมระหว่างมิสไซล์พิสัยใกล้และเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง โดยเกาหลีเหนืออ้างว่ามีความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์เป็นต้นว่า หัวรบนิวเคลียร์ Hwasan-31จากการยืนยันโดยเปียงยางในมีนาคมปี 2023 โดยมีความสามารถจะทะลุทะลวงพิสัย 380 กิโลเมตรที่คิดเท่ากับครอบคลุมดินแดนเกาหลีใต้ได้เกือบทั้งหมดจากจุดที่ตั้งในเกาหลีเหนือ