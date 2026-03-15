งานหยาบแล้ว! ยิวรุดแจ้งสหรัฐฯ ตัวสกัดกั้นขีปนาวุธเหลือน้อยขั้นวิกฤต หลังถูกอิหร่านถล่มไม่หยุด

อิสราเอลแจ้งไปยังสหรัฐฯเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าตัวสกัดกั้นขีปนาวุธของพวกเขาเหลืออยู่ในระดับต่ำเข้าขั้นวิกฤต ในขณะที่สงครามที่พวกเขาร่วมมือกับวอชิงตัน สู้รบกับอิหร่าน ยังคงลากยาวต่อไป
Semafor เว็บไซต์ข่าวสัญชาติสหรัฐฯ ในเครือหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส รายงานในวันเสาร์(14 มี.ค.) เจ้าหน้าที่อเมริการายหนึ่ง เปิดเผย วอชิงตัน ได้รับแจ้งว่าตัวสกัดกั้นขีปนาวุธของอิสราเอล อยู่ในระดับต่ำมานานหลายเดือนแล้ว ตั้งแต่ก่อนศึกสงครามกับอิหร่าน
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว เน้นย้ำว่าในส่วนของสหรัฐฯ ไม่ได้เผชิญปัญหาแบบเดียวกัน หลังมีความกังวลว่าสงครามกับอิหร่าน อาจทำให้ตัวสกัดกั้นขีปนาวุธหมดลงไป
"เรามีทุกอย่างที่จำเป็น สำหรับปกป้องฐานทัพของเราและบุคลากรของเราในภูมิภาค เช่นเดียวกับผลประโยชน์ของเรา" เจ้าหน้าที่รายนี้เปิดผยกับ Semafor พร้อมบอกว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการหาทางจัดการกับปัญหาขาดแคลนดังกล่าว ตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว เท่าที่จำเป็น
รายงานข่าวระบุว่า อิสราเอล เปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน ทั้งที่ตัวสกัดกั้นขีปนาวุธอยู่ในระดับต่ำอยู่ก่อนแล้ว ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกเมื่อช่วงต้นเดือน อ้างว่าประเทศของเขา แทบจะมีกระสุนอย่างไม่จำกัด แต่ในข้อเท็จจริงคือ กระสุนเหล่านั้นเหลือน้อยกว่าที่กองทัพคาดหมาย
เบื้องต้น ทรัมป์ บอกว่าสงครามกับอิหร่าน อาจใช้เวลาแค่ราวๆ 4 สัปดาห์ แต่ต่อมากล่าวเพียงว่ามันจะเป็นการสู้รบระยะสั้น อย่างไรก็ตามในวันศุกร์(13 มี.ค.) คำแถลงของเขานั้นต่างออกไปจากเดิม ระบุสงครามจะเดินหน้าต่อไปตราบเท่าที่จำเป็น
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างคำประเมินข่าวกรองเมื่อเร็วๆนี้ ระบุว่าผู้นำอิหร่านและรัฐบาลไม่ได้เสี่ยงพังครืน ท่ามกลางสงครามที่พวกเขากำลังต่อสู้กับอเมริกาและอิสราเอล
