หาเรื่องแท้ๆ!อิหร่านประกาศ'ยูเครน'คือเป้าหมายที่ชอบธรรม หลังเซเลนสกีเสนอตัวช่วยUS-ยิวทำศึกกับเตหะราน

ยูเครนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอล เปิดฉากเล่นงานอิหร่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากคำประกาศของเอบราฮิม อาซิซี สมาชิสภาผู้แทนราษฏรระดับอาวุโสของเตหะราน พร้อมขู่มีความเป็นไปได้ที่จะลงมือแก้แค้นเคียฟ
อาซิซี ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติ ของสภาผู้แทนราษฏรอิหร่าน เขียนข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันเสาร์(14มี.ค.) เตือนว่าการตัดสินใจของเคียฟ ในการส่งยุทโธปกรณ์ต่อต้านอากาศยานมายังภูมิภาค เพื่อประคับประคองพวกผู้รุกราน เท่ากับเป็นการมอบสิทธิให้เตหะรานโจมตียูเครน เพื่อป้องกันตนเอง
"ด้วยการมอบการสนับสนุนด้านโดรนแก่ระบอบอิสราเอล เท่ากับว่ายูเครนได้เข้ามาเกี่ยวข้องในสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และภายใต้มาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ มันทำให้ดินแดนของยูเครนทั้งมวล คือเป้าหมายโดยชอบธรรมของอิหร่าน" อาซิซีเขียน
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ส่งสัญญาณซ้ำๆว่าเขาพร้อมเข้ามาพัวพันในสงครามในตะวันออกกลาง เขาอ้างว่าสหรัฐฯร้องขอยูเครนให้ช่วยปกป้องบรรดาพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย ต่อการโจมตีของอิหร่าน ที่เล็งเป้าเล่นงานสินทรัพย์ของอเมริกาที่ประจำการอยู่ในประเทศเหล่านั้น พร้อมอ้างว่าพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคก็ติดต่อมายังเคียฟเช่นกัน
เซเลนสกี คุยโวว่าเขาออกคำสั่งให้ มอบแนวทางความช่วยเหลือต่างๆที่จำเป็น และรับปากจะส่งผู้เชี่ยวชาญชาวยูเครนไปยังตะวันออกกลาง โดยผู้เชี่ยวชาญยูเครนเหล่านี้สามารถรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่บรรดาพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย
ในสัปดาห์นี้ เขาอวดอ้างด้วยว่าได้บรรลุข้อตกลงกับบางชาติในภูมิภาค ในการขายตัวสกัดกั้นโดรนที่ผลิตโดยยูเครน และส่งทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านต่อต้านอากาศยานเข้าไปยังภูมิภาค
นอกจากนี้แล้ว ผู้นำยูเครน ยังดูเหมือนจะพูดเหน็บแนมไปยังทำเนียบขาว ต่อข้อเสนอหนึ่งๆเกี่ยวกับข้อตกลงผลิตโดรนร่วมกัน ซึ่งตั้งใจว่าจะบรรลุความเห็นพ้องต้องกันเมื่อปีที่แล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องพับแผนไป
"ในตอนนี้ ผมหวังว่าสหายอเมริกาจะใกล้ตัดสินใจในเรื่องนี้แล้ว โดยเฉพาะความท้าทายต่างๆนานาที่เราเห็นในตะวันออกกลาง" เซเลนสกีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวชาวเยอรมนีรายหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดี(12มี.ค.)
เดิมทีดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะยินดีต่อการทาบทามของเซเลนสกี เน้นว่าเขาพร้อมรับความช่วยเหลือใดๆจากทุกประเทศ ในการต่อสู้กับอิหร่าน อย่างไรก็ตามระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ในวันศุกร์(13มี.ค.) เขาปฏิเสธข้อเสนอของเซเลนสกี บอกว่าความช่วยเหลือใดๆจากยูเครนในการตอบโต้โดรนกามิกาเซ่ของอิหร่าน ไม่มีความจำเป็น
"เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาในด้านการป้องกันโดรน เรารู้เกี่ยวกับโดรนมากกว่าใคร เรามีโดรนที่ดีที่สุดในโลก" ประธานาธิบดีสหรัฐฯเน้นย้ำ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)