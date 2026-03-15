จัดให้อีกรอบ!อิหร่านถล่มซ้ำฐานทัพสหรัฐฯในซาอุฯ คราวนี้ล็อคเป้าสกัดฝูงบินF-35และF-16

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่อิหร่าน เปิดเผยในวันเสาร์(14มี.ค.) ว่าได้ซัลโวขีปนาวุธลูกหนึ่งเข้าใส่กองกำลังสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ ณ ฐานทัพหลักแห่งหนึ่ง ในเมืองอัล-คาร์จ ของซาอุดีอาระเบีย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆหรือไม่
ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน ถูกใช้สำหรับจัดเตรียมอุปกรณ์แก่ฝูงบินขับไล่ F-35 และ F-16 รวมถึงเป็นสถานที่จัดเก็บคลังเชื้อเพลิง
ยังไม่มีคำยืนยันเกี่ยวกับการถูกโจมตีมาจากซาอุดีอาระเบีย แต่ทางกระทรวงกลาโหมของริยาดเปิดเผยก่อนหน้านี้ ว่าได้สกัดขีปนาวุธ 6 ลูก ที่มุ่งหน้าเข้าหาเมืองอัล-คาร์จ
ก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบีย เคยบอกว่าได้สกัดขีปนาวุธและโดรน ที่ยิงเข้าใส่ฐานทัพแห่งนี้ ระหว่างสงครามในตะวันออกกลางในปัจจุบัน
ริยาด เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และเป็นฐานที่ตั้งของกำลังพลอเมริกาจำนวนมาก พวกเขาถูกโจมตีซ้ำๆจากอิหร่าน ในนั้นรวมถึงเล็งเป้าเล่นงานอุตสาหกรรมอันใหญ่โตของประเทศ แต่จนถึงตอนนี้ซาอุดีอาระเบียยังไม่ใช้กำลังทหารใดๆกับสาธารณรัฐอิสลาม
เจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียโวยวายการโจมตีของอิหร่าน ที่เล่นงานบรรดาชาติเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย ว่า "ควรถูกประณาม"
เหตุการณ์ล่าสุดนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่กี่วัน ที่มีข่าวว่าอิหร่านโจมตีก่อความเสียหาย ณ ฐานทัพฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน หลังจากสำนักข่าววอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันศุกร์(13มี.ค.) ระบุว่าฐานทัพอากาศแห่งนี้ ได้ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทำให้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ 5 ลำ ได้รับความเสียหาย "พวกมันได้รับความเสียหาย ไม่ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องได้รับความซ่อมแซม" วอลล์สตรีท เจอร์รัล ระบุ
รายงานข่าวเกี่ยวกับการถูกโจมตีดังกล่าว ถือเป็นความเสียหายใหญ่หลวงของกองทัพสหรัฐฯ ระหว่างที่พวกเขากำลังทำศึกสงครามกับอิหร่าน ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังจากก่อนหน้านี้เพียงวันเดียว เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ KC-135 ลำหนึ่งของสหรัฐฯ เกิดโหม่งโลกในทางตะวันตกของอิรัก เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินอีกลำ แต่เครื่องบินลำที่ 2 นั้น สามารถบินไปลงจอดอย่างปลอดภัย
(ที่มา:เอเอฟพี)