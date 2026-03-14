'ทรัมป์' ขู่จะเริ่มโจมตีโครงสร้างน้ำมันบน 'เกาะคาร์ก' หากอิหร่านยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่จะลงมือโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันบนเกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันของอิหร่าน หากเตหะรานไม่หยุดโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นคำเตือนที่อาจทำให้ตลาดซึ่งกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักของอุปทานครั้งประวัติศาสตร์ปั่นป่วนยิ่งขึ้น
ทรัมป์ ยื่นคำขาดนี้พร้อมกับโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ ได้ทำลายล้าง "เป้าหมายทางทหาร" บนเกาะดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงแล้ว
เกาะคาร์กเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านถึง 90% ซึ่งอยู่ห่างจากช่องแคบฮร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 500 กิโลเมตร
การโจมตีของสหรัฐฯ ที่ผ่านมายังไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเกาะคาร์ก "แต่หากอิหร่าน หรือใครก็ตาม กระทำการใดๆ ที่ขัดขวางการผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีและปลอดภัย ผมจะพิจารณาการตัดสินใจนี้ใหม่ทันที" ทรัมป์ ประกาศบน Truth Social
รัฐบาลอิหร่านยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมจำนน ขณะที่การโจมตีเริ่มขยายวงกว้าง
ทรัมป์ กล่าวว่า อิหร่านไม่สามารถป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐฯ ได้ “กองทัพอิหร่านและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบอบก่อการร้ายนี้ ควรวางอาวุธและรักษาประเทศของตนไว้ ซึ่งเหลืออยู่ไม่มากแล้ว!”
ต่อมาเขาโพสต์ว่า “พวกสื่อข่าวปลอมเกลียดที่จะรายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ทำได้ดีแค่ไหนในการต่อสู้กับอิหร่าน ซึ่งพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง และต้องการข้อตกลง แต่ไม่ใช่ข้อตกลงที่ผมจะยอมรับ!”
อย่างไรก็ตาม อิหร่านไม่มีทีท่าว่าจะยอมจำนนหรืออ่อนข้อต่อแรงกดดันทางทหารจากสหรัฐฯ และอิสราเอล
กองทัพอิหร่านตอบโต้การโจมตีที่เกาะคาร์กโดยระบุว่า การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและพลังงานของเตหะรานจะนำไปสู่การโจมตีแก้แค้นโครงสร้างทางพลังงานของบริษัทน้ำมันที่ร่วมมือกับสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้
สำนักข่าว Fars ของอิหร่านรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า มีเสียงระเบิดมากกว่า 15 ครั้งบนเกาะระหว่างการโจมตีของสหรัฐฯ แหล่งข่าวระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ ฐานทัพเรือ และสนามบินถูกโจมตี แต่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันไม่ได้รับความเสียหาย
ตลาดกำลังจับตาดูสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าการโจมตีของสหรัฐฯ ได้สร้างความเสียหายต่อเครือข่ายท่อส่งน้ำมัน สถานีขนส่ง และถังเก็บน้ำมันที่ซับซ้อนของเกาะแห่งนี้ แม้แต่การหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดที่ผันผวนอยู่แล้วยิ่งเผชิญภาวะกดดันมากขึ้น
ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรวดเร็วจากคำพูดที่เปลี่ยนแปลงไปของ ทรัมป์ เกี่ยวกับความยืดเยื้อของสงครามซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ด้วยการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน และลุกลามอย่างรวดเร็วกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อตลาดพลังงานและตลาดหุ้นทั่วโลก
สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงแบกแดด เมืองหลวงของอิรัก ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ (14) ทำให้มีกลุ่มควันลอยขึ้นจากอาคาร ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวความมั่นคงของอิรัก
สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่า กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ประกาศร่วมมือกับกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนในการโจมตีอิสราเอลเพิ่มเติม
เลบานอนกลายเป็นจุดปะทะที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสงคราม โดยกองทัพอิสราเอลและกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ต่างแลกเปลี่ยนการโจมตีกันในและรอบๆ กรุงเบรุต
เมื่อวันศุกร์ (13) กองทัพอิสราเอลแถลงว่าได้โจมตีเป้าหมายมากกว่า 200 แห่งในอิหร่านตะวันตกและตอนกลางในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รวมถึงฐานยิงขีปนาวุธ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และโรงงานผลิตอาวุธ
สงครามที่ยืดเยื้อมา 2 สัปดาห์ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 2,000 คน ส่วนใหญ่ในอิหร่าน แต่ก็มีจำนวนมากในเลบานอน และจำนวนผู้เสียชีวิตในอ่าวเปอร์เซียก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีประชาชนหลายล้านคนที่ต้องละทิ้งบ้านเรือน
ฝ่ายสหรัฐฯ ก็ได้รับความสูญเสียเช่นกัน รวมถึงลูกเรือทั้ง 6 คนบนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงที่ตกในภาคตะวันตกของอิรักซึ่งเสียชีวิตทั้งหมด
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ 5 ลำที่ฐานทัพในซาอุดีอาระเบียได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน และกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
ที่มา: รอยเตอร์