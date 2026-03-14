นายกฯ เกาหลีใต้เผย 'ทรัมป์' บอกจะเป็นเรื่องดีมากหากได้พบ 'คิม จองอึน' ระหว่างเยือนจีน เม.ย. นี้

สำนักข่าวยอนฮัปรายงานวันนี้ (14 มี.ค.) ว่า นายกรัฐมนตรี คิม มินซอก ของเกาหลีใต้ และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการเปิดการเจรจาอีกครั้งระหว่าง ทรัมป์ กับ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ในระหว่างการประชุมที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ยอนฮัประบุว่า นายกฯ คิม ได้กล่าวกับ ทรัมป์ ว่า เขาเป็นผู้นำตะวันตกเพียงคนเดียวที่เคยเจรจากับ คิม จองอึน และปัจจุบันก็เป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีได้
"ประธานาธิบดี ทรัมป์ บอกว่า ท่านอยากจะรู้ว่า คิม จองอึน ต้องการเจรจากับสหรัฐฯ หรือกับท่าน และถามถึงความคิดเห็นของผมในเรื่องนี้" นายกฯ เกาหลีใต้ กล่าว
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รัฐบาล ทรัมป์ ได้ผลักดันให้มีการฟื้นฟูการเจรจาระดับสูงกับเปียงยาง โดยเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมสุดยอดกับ คิม จองอึน ในปีนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการเยือนปักกิ่งของ ทรัมป์ ในเดือน เม.ย.
นายกฯ เกาหลีใต้เปิดเผยว่า ทรัมป์ ได้กล่าวกับตนว่า "การพบปะ (คิม จองอึน) จะเป็นเรื่องดี เป็นเรื่องดีจริงๆ ที่จะได้พบกัน แต่มันอาจเกิดขึ้นเมื่อเราไปจีนในครั้งนี้ หรืออาจจะไม่ หรืออาจจะเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้ ใช่ไหม?"
นายกฯ คิม ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในสหรัฐฯ ว่า เขาและทรัมป์เห็นพ้องกันว่า หากการพบปะกับ คิม จองอึน "เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ หรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเยือนจีน นั่นก็จะเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างยิ่ง"
"แต่ถึงแม้จะไม่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือการเจรจาหรือการติดต่อต้องเกิดขึ้น และ (ทรัมป์) ดูเหมือนจะยืนกรานในประเด็นนี้"
นายกฯ เกาหลีใต้ไม่ได้ระบุถึงข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจงที่เขาเสนอต่อทรัมป์ แต่กล่าวเพียงว่า คำพูดล่าสุดของเปียงยางบ่งชี้ว่า คิม จองอึน อาจเปิดรับการเจรจากับสหรัฐฯ
ทรัมป์ได้พบกับ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ในการเจรจา 3 รอบเมื่อปี 2018 และ 2019 เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น และหาทางออกให้เปียงยางยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ ทว่าการเจรจาทั้งหมดหยุดชะงักลงหลังจากที่ ทรัมป์ พ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งเมื่อปี 2020
การการือระหว่าง ทรัมป์ และ คิม มินซอก ไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้า และเกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ คิม ได้พบกับรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันพฤหัสบดี (12)
โซลและวอชิงตันเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาที่มีความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิด และมีทหารสหรัฐฯ มากกว่า 28,000 นายประจำการอยู่ในเกาหลีใต้
สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ บางส่วนได้ถูกขนย้ายออกจากฐานทัพอากาศโอซานของเกาหลีใต้ และมีแนวโน้มที่จะถูกส่งไปประจำการที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี