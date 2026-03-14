อิหร่านเล็งปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หากซื้อขายด้วย 'เงินหยวน'

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับสื่อ CNN ว่า อิหร่านกำลังพิจารณาอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนจำกัดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยมีเงื่อนไขว่าน้ำมันที่บรรทุกจะต้องซื้อขายกันด้วย "เงินหยวน" ของจีนเท่านั้น
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่เตหะรานกำลังดำเนินการร่างนโยบายเรือบรรทุกน้ำมันฉบับใหม่ เพื่อควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก
เจ้าหน้าที่ระบุว่า รัฐบาลอิหร่านกำลังสำรวจกลไกที่จะอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนจำกัดผ่านช่องแคบได้ภายใต้เงื่อนไขทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง หนึ่งในเงื่อนไขดังกล่าวคือการกำหนดให้น้ำมันที่บรรทุกต้องซื้อขายกันด้วยเงินหยวนของจีน แทนที่จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ
การทำธุรกรรมน้ำมันระหว่างประเทศเกือบทั้งหมดดำเนินการด้วยดอลลาร์ ยกเว้นน้ำมันรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งซื้อขายกันด้วยรูเบิลหรือหยวน
จีนพยายามขยายการใช้สกุลเงินของตนในตลาดพลังงานโลกมาหลายปีแล้ว รวมถึงความพยายามที่จะซื้อน้ำมันด้วยเงินหยวน โดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบีย
ที่มา: Middle East Eye