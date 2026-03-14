สหรัฐฯ ตั้งรางวัลนำจับ $10 ล้าน พร้อมสิทธิ 'ย้ายไปอยู่อเมริกา' สำหรับผู้แจ้งเบาะแสที่อยู่ 'โมจตาบา คอเมเนอี' และพวก

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ (13 มี.ค.) ว่า พลเมืองอิหร่านสามารถรับเงินรางวัลสูงสุดถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้โอกาสในการย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา หากพวกเขาช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้นำระดับสูง 10 คนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
กระทรวงฯ ระบุว่า ใครก็ตามที่ล่วงรู้ที่อยู่ของผู้นำเหล่านี้สามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสโดยใช้เบราว์เซอร์ Tor หรือแอปพลิเคชันส่งข้อความที่ปลอดภัยอย่าง Signal ได้
ผู้ต้องหาทั้ง 10 คนถูกระบุว่าเป็น “ผู้นำคนสำคัญ” ของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ จัดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย
โมจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ อาลี ลาริจานี เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในรายชื่อนี้
ส่วนเป้าหมายซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ได้แก่ เอสกันดาร์ โมเมนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ เอสมาอิล คาติบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรอง
ในความเคลื่อนไหวที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสายบัญชาการระดับสูงของอิหร่านอันเป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศเมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ 4 คนถูกอธิบายเพียงตำแหน่งงานเท่านั้น — รวมถึงเลขานุการสภากลาโหม และหัวหน้าสำนักงานทหาร — โดยไม่มีการระบุชื่อหรือรูปภาพ
จุดที่น่าสังเกตก็คือ ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไม่ได้ระบุรายชื่อผู้นำทางการเมืองของอิหร่านทั้งหมดว่าเป็นเป้าหมายของการจับกุมหรือกำจัด
ในบรรดาผู้ที่ถูกละเว้น ได้แก่ บุคคล 3 คนที่ร่วมกันนำอิหร่านภายหลังการลอบสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ได้แก่ ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน หัวหน้าผู้พิพากษา โกลาม-ฮอสเซน โมห์เซนี-เอเจอี และ อยาเตอลเลาะห์ อาลีเรซา อาราฟี
การตั้งรางวัลนำจับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้นำหลายคนของอิหร่านออกมาเดินขบวนไปตามถนนในกรุงเตหะรานเมื่อวันศุกร์ (13) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ประจำปี ผู้ที่เข้าร่วมได้แก่ ลาริจานี เปเซชเกียน และรัฐมนตรีต่างประเทศ อับบาส อารากชี ซึ่งรอดพ้นจากการถูกตั้งค่าหัว
กองทัพสหรัฐฯ เคยใช้ไพ่ในการระบุตัวเจ้าหน้าที่อิรักที่ต้องการตัวในปี 2003 หลังจากการตัดสินใจของ จอร์จ ดับเบิลยู บุช ในการบุกและโค่นล้มเผด็จการ ซัดดัม ฮุสเซน
ที่มา: New York Post