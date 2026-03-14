'ทรัมป์' ปฏิเสธข้อเสนอ 'ปูติน' ให้ย้ายยูเรเนียมสมรรถนะสูงของอิหร่านไปยังรัสเซีย

ในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้เสนอให้เคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านไปยังรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเผยกับสื่อ Axios ว่า ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว
การยึดเอายูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 60% จำนวน 450 กิโลกรัมของอิหร่าน ซึ่งสามารถแปลงเป็นยูเรเนียมเกรดอาวุธได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ และมีปริมาณเพียงพอสำหรับระเบิดนิวเคลียร์มากกว่า 10 ลูก ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสงครามที่สหรัฐฯ และอิสราเอลทำร่วมกัน
ในทางทฤษฎี ข้อเสนอของ ปูติน อาจช่วยอำนวยความสะดวกในการกำจัดคลังอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยไม่ต้องมีกองกำลังสหรัฐฯ หรืออิสราเอลเข้าไปในพื้นที่
รัสเซียเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้ว และเคยเก็บรักษายูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ทำให้รัสเซียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีศักยภาพทางเทคนิคในการรับวัสดุดังกล่าว
ในการสนทนาทางโทรศัพท์กับ ทรัมป์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (9) ปูตินได้เสนอแนวคิดหลายประการเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยข้อเสนอเรื่องยูเรเนียมเป็นหนึ่งในนั้น
“นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเสนอข้อเสนอนี้ แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับ จุดยืนของสหรัฐฯ คือเราต้องการเห็นความมั่นคงปลอดภัยของยูเรเนียม” เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งกล่าวกับ Axios
รัสเซียเคยยื่นข้อเสนอที่คล้ายๆ กันนี้ในระหว่างที่สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดเจรจานิวเคลียร์เมื่อเดือน พ.ค. ปีที่แล้ว ก่อนที่ทั้ง 2 ชาติจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านในเดือน มิ.ย. และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่สงครามในปัจจุบันจะเริ่มต้นขึ้น
ในการเจรจารอบสุดท้ายก่อนสงคราม อิหร่านปฏิเสธแนวคิดการถ่ายโอนยูเรเนียม และเสนอให้เจือจางยูเรเนียมภายในโรงงานของตนเองภายใต้การกำกับดูแลของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
ยังไม่ชัดเจนว่า อิหร่านจะ ยอมรับข้อเสนอนี้ในเวลานี้หรือไม่
Axios รายงานไว้ก่อนหน้านี้ว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลได้หารือเกี่ยวกับการส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปในอิหร่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของคลังอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงท้ายของสงคราม
ที่มา: Axios