'เซเนกัล' เพิ่มโทษ 2 เท่า มีเซ็กซ์เพศเดียวกันโดนจำคุกสูงสุด 10 ปี-ปรับเกือบ 6 แสนบาท

สภาแห่งชาติเซเนกัลได้ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มโทษจำคุกสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็นสูงสุด 10 ปี ในวันพุธ (11 มี.ค.) และกำหนดให้การส่งเสริมการรักร่วมเพศเป็นความผิดทางอาญา
ร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งผ่านสภาด้วยคะแนนเสียง 135 เสียง ต่อ 0 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง เป็นไปตามคำมั่นสัญญาในการหาเสียงของรัฐบาลที่ขึ้นมามีอำนาจในปี 2024 นำโดยประธานาธิบดี บาสซิรู ดิโอมาเย ฟาเย และนายกรัฐมนตรี อุสมาน ซอนโก และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามจาก เฟเย เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญาของเซเนกัลมีบทบัญญัติอยู่แล้ว ซึ่งแก้ไขครั้งล่าสุดในปี 1966 กำหนดโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี และปรับสูงสุด 1,500,000 ฟรังก์ซีเอฟเอ (ราว 84,000 บาท) สำหรับ "การกระทำที่ขัดต่อธรรมชาติ"
กฎหมายฉบับใหม่นี้เพิ่มโทษจำคุกสูงสุดเป็น 2 เท่า และอนุญาตให้ปรับได้สูงสุด 10 ล้านฟรังก์ซีเอฟเอ (ราว 565,000 บาท)
กฎหมายต่อต้านกลุ่ม LGBT ถูกปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเข้มงวดขึ้นทั่วแอฟริกาตะวันตก
กฎหมายระบุว่า ผู้พิพากษาไม่สามารถให้โทษรอลงอาญา หรือใช้ดุลยพินิจลดโทษจำคุกต่ำกว่าโทษขั้นต่ำได้ และยังให้นิยามการกระทำที่ขัดต่อธรรมชาติว่าหมายถึงการรักร่วมเพศ การเป็นไบเซ็กชวล การแปลงเพศ การร่วมเพศกับสัตว์ และการร่วมเพศกับศพ
ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานส่งเสริมหรือให้เงินสนับสนุนการกระทำดังกล่าวก็จะมีโทษจำคุกเช่นกัน
อิหม่ามบาบาการ์ ซิลลา ผู้นำของ And Samm Jikko Yi เครือข่ายองค์กรอิสลามและภาคประชาสังคม เรียกร้องให้ ฟาเย ลงนามในร่างกฎหมายโดยเร็วที่สุด
“ยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้น และคนเหล่านี้ซึ่งผมถือว่าเป็นภัยต่อสาธารณะ ก็จะยังคงหลบหนีต่อไป” เขากล่าว
ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการลงคะแนนเสียงในวันพุธ (11) ผู้สนับสนุนร่างกฎหมาย รวมถึงสมาชิกสภาจากพรรค Pastef ที่เป็นพรรครัฐบาล ได้จัดการประท้วงในกรุงดาการ์ โดยผู้เข้าร่วมตะโกนว่า “ไม่เอาการรักร่วมเพศ!” และถือป้ายที่มีรูปสายรุ้งถูกขีดฆ่า
ในช่วงเวลานี้ยังมีการจับกุมผู้ชายจำนวนมากที่ต้องสงสัยว่ามี "การกระทำที่ขัดต่อธรรมชาติ" รวมถึง "การแพร่เชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ" ในบางกรณี ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
ตามรายงานของสหพันธ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีผู้ชาย 27 คนถูกจับกุมระหว่างวันที่ 9 ถึง 24 ก.พ.
เมื่อปีที่แล้ว บูร์กินาฟาโซได้ผ่านกฎหมายที่กำหนดให้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็นความผิดทางอาญาเป็นครั้งแรก โดยกำหนดโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
สมาชิกรัฐสภาในกานากำลังพิจารณาเพิ่มโทษสูงสุดสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันจาก 3 ปีเป็น 5 ปี และกำหนดโทษจำคุกสำหรับการ "ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือแก่กิจกรรมของกลุ่ม LGBTQ+ โดยเจตนา"
ที่มา: รอยเตอร์