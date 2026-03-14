คาบ้านเลย!เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงสหรัฐฯเสียหายอีก5ลำ โดนอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มกลางลานจอดฐานทัพในซาอุฯ

เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ 5 ลำ ถูกโจมตีและได้รับความเสียหาย บริเวณลาดจอด ณ ฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน ในซาอุดีอาระเบีย ตามรายงานของวอลล์สตจรีทเจอร์นัลในวันศุกร์(13มี.ค.) อ้างเจ้าหน้าที่อเมริกา 2 นาย
วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเหล่านี้ถูกเล่นงาน ระหว่างที่อิหร่านยิงขีปนาวุธลูกหนึ่้งโจมตีฐานทัพในซาอุดีอาระเบียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พวกมันได้รับความเสียหาย ไม่ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องได้รับความซ่อมแซม
สื่อแห่งนี้รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเน้นย้ำว่า ไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุโจมตีดังกล่าว
รายงานข่าวเกี่ยวกับการถูกโจมตีดังกล่าว ถือเป็นความเสียหายใหญ่หลวงของกองทัพสหรัฐฯ ระหว่างที่พวกเขากำลังทำศึกสงครามกับอิหร่าน ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังจากก่อนหน้านี้เพียงวันเดียว เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ KC-135 ลำหนึ่งของสหรัฐฯ เกิดโหม่งโลกในทางตะวันตกของอิรัก เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินอีกลำ แต่เครื่องบินลำที่ 2 นั้น สามารถบินไปลงจอดอย่างปลอดภัย
ในเวลาต่อมา กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ระบุว่าลูกเรือทั้งหมด 6 คนของเรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าว ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว เบื้องต้นพบร่างไร้วิญญาณแล้ว 6 ราย และเน้นย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ KC-135 ลำนี้เมื่อวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) ไม่เกี่ยวข้องกับการยิงของฝ่ายศัตรูหรือพลาดยิงกันเอง
(ที่มา:รอยเตอร์/บีบีซี/วอลล์สตรีท เจอร์นัล)