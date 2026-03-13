รมว.กลาโหมสหรัฐฯ คาด 'โมจตาบา คอเมเนอี' บาดเจ็บถึงขั้น 'เสียโฉม' ลั่นอเมริกาจะไม่ 'ไว้ชีวิต'

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (13 มี.ค.) ว่า โมจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ได้รับบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียโฉม (disfigured) พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงความสามารถในการปกครองของคอเมเนอี หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านมาเกือบ 2 สัปดาห์
จนถึงขณะนี้ไม่มีภาพปัจจุบันใดๆ ของ คอเมเนอี ถูกเผยแพร่ นับตั้งแต่การโจมตีของอิสราเอลในช่วงเริ่มต้นของสงครามซึ่งทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รวมถึงบิดาและภรรยาของเขาด้วย
คำแถลงครั้งแรกของ โมจตาบา มาในรูปแบบข้อความอ่านโดยผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เมื่อวันพฤหัสบดี (12) โดยในคำแถลงนั้น เขาสาบานว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป และเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านปิดฐานทัพสหรัฐฯ ในดินแดนของตนเองเสีย มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกอิหร่านโจมตี
“เรารู้ว่าผู้นำสูงสุดคนใหม่ที่เรียกกันว่าไม่ได้สูงสุดอย่างที่คิดนั้น ได้รับบาดเจ็บ และอาจเสียโฉม เขาออกคำแถลงเมื่อวานนี้ เป็นแถลงการณ์ที่อ่อนแอมาก แต่ไม่มีเสียงและไม่มีวิดีโอ มีเพียงคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร” เฮกเซธ กล่าวในการแถลงข่าว
“อิหร่านมีกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกเสียงมากมาย ทำไมต้องมีแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร? ผมคิดว่าคุณรู้เหตุผล พ่อของเขาเสียชีวิตแล้ว เขากลัว เขาบาดเจ็บ เขากำลังหลบหนี และเขาขาดความชอบธรรม”
เจ้าหน้าที่อิหร่านรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์เมื่อวันพุธ (11) ว่า ผู้นำสูงสุดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไป หลังจากที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐบรรยายว่า เขาได้รับบาดเจ็บจากสงคราม
เฮกเซธ เข้าร่วมการบรรยายสรุปกับพลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ ซึ่งพวกเขาเน้นย้ำถึงการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ เพื่อทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน รวมถึงกองทัพเรือของอิหร่าน
ระหว่างการบรรยายสรุป เฮกเซธ กล่าวว่า สหรัฐฯ จะไม่แสดงความเมตตาในสงคราม
“เราจะกดดันต่อไป ผลักดันต่อไป รุกคืบต่อไป ไม่ไว้ชีวิต ไม่ปรานีต่อศัตรูของเรา” เฮกเซธกล่าว
ทั้งนี้ "การไม่ไว้ชีวิต" ก็คือการปฏิเสธที่จะไว้ชีวิตต่อผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะยอมจำนนแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ระบุไว้ว่า "กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามการใช้กระบวนการนี้ กล่าวคือ การสั่งให้สังหารโดยไม่ให้มีผู้รอดชีวิต การข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการนี้ หรือการดำเนินสงครามบนพื้นฐานนี้"
เฮกเซธ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างระดับสูงของระบบยุติธรรมทางทหาร โดยเปลี่ยนตัวอัยการทหารประจำกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกาได้โจมตีเป้าหมายไปมากกว่า 6,000 แห่งทั่วอิหร่านในช่วง 14 วันที่ผ่านมา การทิ้งระเบิดร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลที่กินเวลานานเกือบ 2 สัปดาห์ได้คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 2,000 คนในอิหร่าน
ที่มา: รอยเตอร์