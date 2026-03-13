ยังไง!อิหร่านอ้างโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำเสียหายหนัก แต่สหรัฐฯเล่าเหตุการณ์คนละแบบ

ท่ามกลางความตึงเครียดที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในเอเชียตะวันตก มีเรื่องเล่าที่ขัดแย้งกันปรากฏขึ้นเกี่ยวกับเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น กับเรือลำหนึ่้งของอิหร่าน ในภูมิภาค โดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวอ้างในวันศุกร์(13มี.ค.) ว่าเรืออับราฮัม ลินคอล์น ได้รับความเสียหายอย่างหนักในเหตุโจมตี ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้และบีบให้ล่าถอยจากน่านน้ำอ่าวอาหรับ อย่างไรก็ตามทางสหรัฐฯปฏิเสธ และยืนยันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จะเดินหน้าสนับสนุนปฏิบัติการ Operation Epic Fury ต่อไป
ตามเรื่องเล่าของฝ่ายสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อเมริกา 2 รายเปิดเผยกับสำนักข่าวซีบีเอส ว่าเรืออิหร่านลำหนึ่งล่องเข้ามาใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น และเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกายิงใส่เรือดังกล่าว เจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าเรือกองทัพเรืออเมริกาอีกลำ หนึ่งในกองเรืออารักขา พยายามยิงใส่เรืออิหร่าน
อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเรือกองทัพเรือสหรัฐฯลำไหนที่ยิงเข้าใส่เรืออิหร่าน เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าการยิงพลาดเรืออิหร่านไปหลายนัด อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเรือของสหรัฐฯมีเจตนายิงเตือนหรือยิงใส่จริงๆ เจ้าหน้าที่อ้างต่อว่าขณะเดียวกัน เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่ง ซึ่งติดตั้งขีปนาวุธเฮลล์ไฟร์ ทำการยิงโจมตีโดนเรืออิหร่าน ด้วยขีปนาวุธ 2 ลูก เบื้องต้นสถานะของเรืออิหร่านและลูกเรือไม่ชัดเจน
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่วาดภาพเหตุการณ์ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุในวันศุกร์(13มี.ค.) ว่าได้ยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งและโจมตีด้วยโดรน ก่อความเสียหายร้ายแรงแก่เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น โดยบอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐฯตกเป็นเป้าหมาย ระหว่างปฏิบัติภารกิจในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม ในถ้อยแถลงไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตความเสียหายหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียใดๆจากเหตุการณ์ ขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้กองทัพสหรัฐฯก็ไม่ได้เผยแพร่ถ้อยแถลงใดๆเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างดังกล่าว
รายงานข่าวนี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจากมีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ซึ่งกำลังร่วมศึกสงครามจัดการอิหร่าน เกิดไฟลุกไหม้บนเรือ จากคำแถลงของกองทัพสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) อย่างไรก็ตามกองทัพชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ และไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณแผนกซักรีดหลักของเรือ
เหตุไฟไหม้ในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่หนที่ 2 ที่เกิดขึ้นกับเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ขณะล่องอยู่กลางทะเล ระหว่างการประจำการที่ยาวนานและเข้มข้นที่สุด หลังจากก่อนหน้านี้เรือ ยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ประสบปัญหาระบบน้ำเสียและห้องน้ำอุดตันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
(ที่มา:เฟิร์สโพสต์/อนาโดลู/ไทม์สออฟอินเดีย)