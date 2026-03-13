พูดแต่ยังไม่ทำ! ทรัมป์ย้ำสหรัฐฯ จะอารักขาเรือในฮอร์มุซถ้าจำเป็น ขู่อิหร่าน สัปดาห์หน้าเจอหนักแน่'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐฯจะอารักขาเรือต่างๆแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "ถ้ามีความจำเป็น" พร้อมระบุระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ที่ออกอากาศในวันศุกร์(13 ม.ค.) อเมริกาจะโจมตีอิหร่าน "หนักหน่วงมากๆในสัปดาห์หน้า"
เมื่อถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือเรือบรรทุกน้ำมันให้ล่องผ่านช่องแคบอันสำคัญยิ่งต่อการขนส่งสินค้า ทรัมป์ กล่าวว่า "เราจะทำถ้าเรามีความจำเป็นต้องทำ แต่คุณก็รู้ หวังว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดีมากๆ และเรากำลังรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น" เขากล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
"เรากำลังจะเล่นงานพวกเขาอย่างหนักหน่วงมากๆในสัปดาห์หน้า" ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์
ความเห็นของ ทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯและประเทศอื่นๆ กำลังเผชิญกับราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งทะยาน หลังสงครามอเมริกาและอิสราเอลเข้าสู่วันที่ 14 โดยที่ราคาน้ำมันแกว่งตัวอยู่ในระดับใกล้ๆ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์(13มี.ค.)
(ที่มา:รอยเตอร์)