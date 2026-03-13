สื่อแย้ม! 'ทาคาอิจิ' เตรียมประกาศความพร้อมนำญี่ปุ่นเข้าร่วมระบบ 'โกลเดนโดม' ของสหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่น คาดว่าจะประกาศความพร้อมของโตเกียวที่จะเข้าร่วมระบบป้องกันขีปนาวุธ "โกลเดนโดม" (Golden Dome) ของสหรัฐฯ ระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในสัปดาห์หน้า
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วว่า ระบบโกลเดนโดมซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเกราะป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ "จะปกป้องประเทศของเราจากการโจมตีทางอากาศจากศัตรูทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง" รวมถึงการใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นและเซ็นเซอร์จากอวกาศ
หนังสือพิมพ์โยมิอุริของญี่ปุ่นรายงานวันนี้ (13 มี.ค.) โดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า คาดว่า ทาคาอิจิ จะหารือเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้กับ ทรัมป์ ระหว่างการประชุมที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 19 มี.ค. และจะแจ้งความตั้งใจของญี่ปุ่นที่จะเข้าร่วม
สื่อญี่ปุ่นฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า เป้าหมายคือการที่กลุ่มพันธมิตรจะร่วมกันพัฒนาระบบสกัดกั้นและเครือข่ายดาวเทียม เพื่อเป็นกำลังตอบโต้ต่อยานร่อนความเร็วเหนือเสียง (HGV) ที่จีนและรัสเซียกำลังพัฒนาอยู่
กล่าวกันว่า ยานพาหนะบินได้ความเร็วสูง (HGV) เหล่านี้สามารถบินได้ด้วยความเร็วอย่างน้อย Mach 5
หนังสือพิมพ์โยมิอุริระบุว่า การเข้าร่วมโครงการโกลเดนโดมนั้น ญี่ปุ่นต้องการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ละทิ้งท่าทีรักสันติอย่างเคร่งครัด โดยหันมาพัฒนาขีดความสามารถในการ "ตอบโต้" และเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเป็นสองเท่า คิดเป็นร้อยละ 2 ของ GDP
ในเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นในเดือนหน้า ซึ่งรวมถึงงบประมาณด้านกลาโหมจำนวน 9 ล้านล้านเยน (56,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน
ที่มา: เอเอฟพี