สหรัฐฯ ผลาญคลัง 'ขีปนาวุธแพทริออต' เทียบเท่ากำลังผลิต 2 ปี หมดไปในสงครามกับ 'อิหร่าน'

รายงานฉบับใหม่เผย กองทัพสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับ "ความท้าทายครั้งประวัติศาสตร์" ในการพยายามรับมือกับคลังอาวุธขนาดใหญ่ของอิหร่าน ซึ่งประกอบด้วยโดรนและขีปนาวุธราคาประหยัด
สื่อ Bloomberg รายงานโดยอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและเจ้าหน้าที่เพนตากอนว่า เกือบ 2 สัปดาห์หลังจากปฏิบัติการของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน เตหะรานได้ทำให้คลังอาวุธของกองทัพสหรัฐฯ อยู่ในภาวะตึงเครียด
สื่ออเมริกันระบุว่า กองกำลังสหรัฐฯ ถูกบังคับให้ดึงเอาขีปนาวุธสกัดกั้นราคาแพงและหาทดแทนได้ยากมาใช้ตอบโต้การโจมตีของอิหร่าน
รายงานระบุว่า สหรัฐฯ และพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียได้ยิงขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot PAC-3 ไปแล้วกว่า 1,000 ลูก ซึ่งคิดเป็นเกือบ 2 เท่าของกำลังการผลิตประจำปีของอาวุธเหล่านี้
“สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการปฏิวัติการโจมตีระยะไกลที่มีความแม่นยำสูง และนี่เป็นสงครามครั้งแรกที่เราเห็นฝ่ายตรงข้ามมีขีดความสามารถแบบนั้น” บลูมเบิร์ก อ้างคำพูดของ เคลลี กรีเอโก นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์สติมสัน
“มันสร้างแรงกดดันต่อระบบอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน” กรีเอโก กล่าวเสริม
กองกำลังติดอาวุธของอิหร่านได้ทำการโจมตีตอบโต้เป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมาตั้งแต่สหรัฐฯ เริ่มสงครามรุกรานอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธมากกว่า 300 ลูกใส่เป้าหมายของสหรัฐฯ รอบอ่าวเปอร์เซีย “พร้อมกับอาวุธโจมตีทางเดียวอย่างโดรน Shahed จำนวนมาก” ตามรายงาน
การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลของต้นทุนอย่างมหาศาล ในขณะที่โดรน Shahed ของอิหร่านแต่ละลำมีราคาอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขีปนาวุธแพทริออตที่ใช้ยิงโดรนเหล่านั้นมีราคาประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลูก
ยิ่งไปกว่านั้น เรดาร์ของระบบป้องกันภัยทางอากาศ THAAD มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระบบป้องกันภาคพื้นดินที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐฯ ก็ได้รับความเสียหายในจอร์แดนจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน
รายงานระบุว่า การทำลายโดรน MQ-9 Reaper อย่างน้อย 7 ลำโดยขีปนาวุธ 358 ลูกของอิหร่าน ได้ท้าทาย “อำนาจเหนือกว่าทางอากาศ” ของสหรัฐฯ ที่เคยมีในสงครามครั้งก่อนๆ
รายงานยังชี้ว่า เพนตากอนใช้เงิน 5,600 ล้านดอลลาร์ไปกับเครื่องกระสุนเพียงอย่างเดียวใน 2 วันแรกของสงคราม
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การทดแทนอาวุธที่มีความแม่นยำสูง “ความต้องการสูง แต่มีจำนวนจำกัด” เหล่านี้ อาจต้องใช้เวลาหลายปีสำหรับเพนตากอน เนื่องจากกำลังการผลิตมีจำกัด
มาร์ค แคนเซียน จากศูนย์เพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ (Center for Strategic and International Studies) ในวอชิงตันกล่าวว่า “มันเป็นการแข่งขันเพื่อดูว่าคลังอาวุธของเราจะลดลงก่อนที่คลังขีปนาวุธของอิหร่านจะลดลงหรือไม่”
ด้าน อันกิต พันดา จากมูลนิธิคาร์เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลทรัมป์ “ดูเหมือนจะประเมินความอดทนต่อความเจ็บปวด และความสามารถในการตอบโต้ของอิหร่านต่ำเกินไป”
รายงานชิ้นนี้สรุปโดยอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญที่เตือนว่า การที่ขีปนาวุธสกัดกั้นขั้นสูงของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นข้อกังวลที่สำคัญต่อความพร้อมทางทหารในระยะยาวของวอชิงตัน ขณะที่สงครามดำเนินเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3
พลตรี อาลี อับดุลลาฮี ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลาง คาตาม อัล-อันบิยา ของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (8) ว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านผิดพลาดมาโดยตลอด
อับดุลลาฮี ระบุว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครอบครองอาวุธขั้นสูงที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งเกินกว่าที่ศัตรูจะประเมินแสนยานุภาพทางทหารของประเทศได้
พลตรีผู้นี้กล่าวเน้นย้ำว่า อิหร่านจะทำสงครามกับสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อไป จนกว่าพวกเขาจะเสียใจที่เริ่มการรุกรานสาธารณรัฐอิสลาม
ที่มา: presstv.ir