'ทรัมป์' โวสหรัฐฯ 'ทำเงินมหาศาล' จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เดโมแครตได้ทีวิจารณ์ 'แคร์แต่คนรวย'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (12 มี.ค.) ว่า สหรัฐฯ จะได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสงครามกับอิหร่าน ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาบางส่วนที่กล่าวหาว่า เขาสนใจแต่ "คนรวย" เท่านั้น
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 9% สู่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านขยายวงกว้างขึ้น เรือบรรทุกน้ำมันดิบ 2 ลำเกิดไฟไหม้ในท่าเรืออิรักหลังจากถูกเรือบรรทุกระเบิดที่ต้องสงสัยของอิหร่านโจมตี ขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันอีกหลายสิบลำยังคงติดอยู่เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด
ทรัมป์ ซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกัน เขียนบนโซเชียลมีเดียว่า "สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น เราจึงได้เงินมากมาย" แต่การหยุดยั้งอิหร่านจากการมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นสำคัญกว่ามาก เขากล่าว
ส.ว. มาร์ก เคลลี จากพรรคเดโมแครต รัฐแอริโซนา ตอบโต้ว่า คนทำงานชาวอเมริกันกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามที่ ทรัมป์ ริเริ่มขึ้น
“คนที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นมีแต่บริษัทน้ำมันรายใหญ่เท่านั้น” เคลลี ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2028 เขียนบน X “แต่ก็เข้าใจได้ว่า ทำไม ทรัมป์ ถึงดีใจ เพราะเขาแคร์แต่คนรวยมาตลอด”
ส.ส. พรรคเดโมแครตอีกอย่างน้อย 2 คน คือ มาร์ค โพแคน จาก รัฐวิสคอนซิน และดอน เบเยอร์ จากรัฐเวอร์จิเนีย ก็แสดงความคิดเห็นคล้ายกันใน X
คุช เดไซ โฆษกทำเนียบขาว เรียกคำวิจารณ์ต่อคำพูดของ ทรัมป์ ว่า “งี่เง่า” เดไซ กล่าวว่าราคาน้ำมันและก๊าซจะลดลงเอง หลังจาก “ภาวะหยุดชะงักระยะสั้น” จากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านสิ้นสุดลง
“ประเด็นของประธานาธิบดีคือ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิด้วยนโยบายการครองอำนาจด้านพลังงานของรัฐบาลชุดนี้” เดไซ กล่าวเสริม
- ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น
ธอม ทิลลิส ส.ว. รีพับลิกันจากรัฐนอร์ทแคโรไลนา เมื่อถูกถามเกี่ยวกับโพสต์ของทรัมป์ ก็ตอบว่า ในขณะที่ประธานาธิบดีและคณะบริหารของเขาอาจมองภาพรวมของสงครามและค่าใช้จ่ายในระยะยาว แต่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่กำลังจัดการกับงบประมาณรายสัปดาห์
ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 วันแล้ว แม้ว่ากว่า 30 ประเทศในสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) รวมถึงสหรัฐฯ จะประกาศปล่อยน้ำมันดิบจากคลังสำรองทั่วโลกมากถึง 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดก็ตาม
ในการพยายามควบคุมราคาอีกครั้ง คณะบริหารของ ทรัมป์ กำลังพิจารณาที่จะยกเว้นกฎการขนส่งทางเรือที่รู้จักกันในชื่อกฎหมายโจนส์ (Jones Act) เป็นการชั่วคราว เพื่อให้มั่นใจว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระระหว่างท่าเรือของสหรัฐฯ ทำเนียบขาวระบุว่า การยกเว้นกฎดังกล่าวจะอนุญาตให้เรือต่างชาติขนส่งเชื้อเพลิงระหว่างท่าเรือของสหรัฐฯ ซึ่งอาจลดต้นทุนและเร่งการส่งมอบได้
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อต้นเดือนนี้ว่า เขาไม่กังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และเชื่อว่าราคาน้ำมันจะลดลง "อย่างรวดเร็ว" เมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ด้านพลังงานโต้แย้ง เนื่องจากสงครามยืดเยื้อมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 แล้ว
ที่มา: รอยเตอร์