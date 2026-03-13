ลดเป้า!? เนทันยาฮูแถลงครั้งแรก รับโจมตีล้มเหลวโค่นระบอบอิหร่าน แค่หวังก่อเงื่อนไขให้ประชาชนลุกฮือ

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) ส่งเสียงขู่แบบอ้อมๆจะเอาชีวิต โมจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน แม้อีกด้านหนึ่งจะยอมรับว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมกับสหรัฐฯ ไม่อาจก่อการล่มสลายของระบอบปกครองของเตหะราน อ้างแค่หวังสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชนชาวอิหร่านลุกฮือต่อต้านเท่านั้น
ในการแถลงข่าวครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น ผู้นำอิสราเอลอ้างว่าอิหร่าน "ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว" หลังถูกทิ้งบอมบ์ต่อเนื่องมาเกือบ 2 สัปดาห์ และบอกว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านและกองกำลังกึ่งทหารบาซิช ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ขณะเดียวกันเขาประกาศเดินหน้าโจมตีพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่อไป หลังจากนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้ เปิดฉากยิงเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม แก้แค้นกรณีทีอิสราเอลสังหาร อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน บิดาของ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนปัจจุบัน ในช่วงต้นของสงคราม
การแถลงข่าวครั้งนี้ เนทันยาฮู ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างธงชาติอิสราเอล และเปิดให้ถามผ่านวิดีโอวิงค์ หนึ่งในนั้นถามว่าอิสราเอลจะดำเนินการอย่างไร ในการจัดการกับ อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คอเมเนเอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และ นาอิม กัสเซม ผู้นำฮิซบอลเลาะห์ "ผมไม่มีนโยบายรับประกันชีวิตพวกผู้นำองค์กรก่อการร้ายไหน แต่ผมไม่มีความตั้งใจบอกผู้สื่อข่าวคนหนึ่งคนใดที่นี่ ว่าเรากำลังวางแผนอย่างไร หรืออะไรคือสิ่งที่เราจะทำ"
ระหว่างการตอบคำามผ่านแอปพลิเคชัน "Zoom" เนทันยาฮู ยืนยันว่าเป้าหมายการโค่นล้มระบบสาธารณรัฐอิสลามเป็นความทะเยอทะยานลำดับรองๆลงไป ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ "สงครามมีเป้าหมายสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ประชาชนชาวอิหร่านโค้นล้มสาธารณรัฐอิสลาม" ผู้นำอิสราเอลระบุ พร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยังคงเป็นโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน
มีรายงานว่าระหว่างที่ เนทันยาฮู กำลังแถลงข่าว เสียงไซเรนดังระงมขึ้น เตือนว่ากำลังมีขีปนาวุธจากอิหร่านพุ่งข้ามชายแดนมุ่งหน้าสู่แถบตอนกลางของอิสราเอล
อิสราเอลเคยบอกว่าเป้าหมายของการจู่โจมอิหร่าน คือสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นภัยคุกคามการอยู่รอด จากโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเตหะราน
เมื่อถามว่า อิสราเอล จะติดอาวุธให้แก่ฝ่ายต่อต้านคณะผู้ปกครองอิหร่านหรือไม่ และกำลังล้มเหวในการบรรลุเป้าหมายโค่นล้มรัฐบาลเตหะรานใช่หรือเปล่า ทาง เนทันยาฮู ตอบว่า แม้หากรัฐบาลอิหร่านไม่ได้พังครืน แต่พวกเขาจะยังอ่อนแอ
"ผมจะไม่ให้รายละเอียดในสิ่งต่างๆที่เรากำลังดำเนิการ เรากำลังก่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการโค่นล้มการปกครอง แต่ผมไม่ปฏิเสธหรอกนะว่า ผมไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ใจว่า ประชาชนชาวอิหร่านจะโค่นล้มระบอบการปกครอง ระบอบการปกครองหนึ่งๆมักถูกโค่นล้มจากภายใน" เนทันยาฮูระบุ "แต่แน่นอน เราสามารถช่วยได้ และเรากำลังช่วยอยู่"
ขณะเดียวกัน อิสราเอล ยังคงเดินหน้าโจมตีใส่กรุงเบรุตรอบใหม่ในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) โดย เนทันยาฮู เตือนว่าถ้ารัฐบาลเลบานอนไม่ยอมปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ อิสราเอลอาจจะต้องดำเนินการทางภาคพื้น
"คุณกำลังเล่นกับไฟ" เนทันยาฮู พูดถึงเจ้าหน้าที่เลบานอนระหว่างแถลงข่าว อ้างถึงกรณีที่รัฐบาลเลบานอนเคยรับป่ปลดอาวุธพวกฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน นายกรัฐมนตรีอิสราเอลตอบว่า "ถ้าคุณไม่ทำ เช่นเจนว่าเราจะต้องเป็นคนทำ"
(ที่มา:รอยเตอร์/อัลมายาดีน)