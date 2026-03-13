ปูตินหัวเราะร่า!สหรัฐฯหน้ามืดหมดทางไป ปลดแบนรัสเซียไฟเขียวขายน้ำมันที่ลอยเคว้งกลางทะเล

สหรัฐฯอนุญาตชั่วคราวให้รัสเซียขายน้ำมันที่ลอยเคว้งอยู่กลางทะเล จากการเปิดเผยของกระทรวงการคลังอเมริกาในวันพฤหัสบดี(12 มี.ค.) ความเคลื่อนไหวตอบสนองราคาพลังงานที่พุ่งทะยาน หลังปฏิบัติการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯและอิสราเอล ลากตะวันออกกลางเข้าสู่ภาวะสงคราม
ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่กำหนดเล่นงานรัสเซีย เป็นการชั่วคราว ซึ่งลงโทษมอสโกต่อกรณีรุกรานยูเครน
ในวันพฤหัสบดี(12 มี.ค.) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกใบอนุญาตหนึ่ง สำหรับส่งมอบและขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่บรรทุกอยู่บนเรือก่อนเวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 มีนาคม(ตามเวลาตะวันออก) ไปจนถึง 00.01น. ของวันที่ 11 เมษายน
ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าว มีขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แล้ว วอชิงตัน อนุญาตให้รัสเซีย ขายน้ำมันที่ตกค้างอยู่กลางทะเลแก่อินเดีย
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลงว่า การอนุญาตล่าสุด มีเป้าหมายเพื่อ "เพิ่มขอบเขตให้ทั่วโลกเข้าถึงอุปทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน" อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่ามันเป็นเพียง "มาตรการระยะสั้นและมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเพียงเล็กน้อย"
เขาอ้างว่ามาตรการนี้ "จะไม่มอบผลประโยชน์ทางการเงินมากมายอะไรแก่รัฐบาลรัสเซีย ซึ่งรายได้ด้านพลังงานส่วนใหญ่มาจากภาษีที่เรียกเก็บ ณ จุดที่ทำการสกัด อยู่ก่อนแล้ว"ก่อนหน้านี้ เบสเซนต์ เผยว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังยกเลิกมาตการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียเพิ่มเติม
สงครามในตะวันออกลาง กำลังทำให้สถานการณ์ในภาคขนส่งและภาคพลังงานของโลกกลับหัวกลับหาง กิจกรรมต่างๆในช่องแคบฮอร์มุซแทบหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ในขณะที่น่านน้ำแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางลำเลียงทางพลังงานอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของการขนส่งน้ำมันโลก
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 สำนักข่าวบลูมเบิร์ก เคยรายงานว่ามีน้ำมันรัสเซีย "ลอยเคว้งกลางทะเล" เกือบ 48 ล้านบาร์เรล หลังทรัมป์คว่ำบาตรรอบใหม่ แบนผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่รัสเซีย อย่าง Rosneft PJSC และ Lukoil PJSC ขณะที่เรือหลายสิบลำต้องเร่งหาจุดหมายปลายทางใหม่
(ที่มา:เอเอฟพี)