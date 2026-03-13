งานเข้าUS!เรือบรรทุกเครื่องบินไฟไหม้ขณะร่วมศึกอิหร่าน ต้องล่าถอยส่งลำอื่นมาแทน

ลูกเรือ 2 คน ได้รับบาดเจ็บ หลังเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ซึ่งกำลังร่วมศึกสงครามจัดการอิหร่าน เกิดไฟลุกไหม้บนเรือ จากคำแถลงของกองทัพสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) อย่างไรก็ตามกองทัพชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ และมีความเป็นไปได้ที่จะถูกทดแทนโดยเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช
เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ที่สุดของสหรัฐฯและเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดของโลก ปัจจุบันเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้กำลังล่องอยู่ในทะเลแดง เข้าร่วมในปฏิบัติการจัดการอิหร่าน
ถ้อยแถลงของกองทัพสหรัฐฯ ระบุว่าลูกเรือได้รับบาดเจ็บในอาการที่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ชีวิตและได้รับการรักษาแล้ว และอาการทรงตัว "ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบขับเคลื่อนของเรือ และเรือบรรทุกเครื่องบินยังคงปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์" กองทัพกล่าว พร้อมบอกว่าไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณแผนกซักรีดหลักของเรือ
เหตุไฟไหม้ในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่หนที่ 2 ที่เกิดขึ้นกับเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ขณะล่องอยู่กลางทะเล ระหว่างการประจำการที่ยาวนานและเข้มข้นที่สุด หลังจากก่อนหน้านี้เรือ ยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ประสบปัญหาระบบน้ำเสียและห้องน้ำอุดตันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เมื่อเดือนมิถุนายน กองทัพเรือสหรัฐฯยอมรับในถ้อยแถลงว่า " ระบบดูด รวบรวม กักเก็บ และถ่ายโอน" ซึ่งสนับสนุนห้องส้วมบนเรือราว 650 ห้อง ประสบกับปัญหาทางเทคนิค ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อครั้งเดินทางกลับไปยังฐานทัพในนอร์ฟอล์คแล้ว
รายงานของวอชิงตันโพสต์ ระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ รวมถึงกองเรือพิฆาตซึ่งคอยทำหน้าที่อารักขา เลยเวลาเข้ารับการบำรุงรักษานานแล้ว หลังจากมันล่องลอยอยู่กลางทะเลมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ในเบื้องต้น กองเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ ถูกส่งเข้าประจำการในยุโรป แต่ถูกเบี่ยงมายังแคริบเบียน เพื่อสนับสนุนยุทธการต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาล ในน่านน้ำต่างๆทั่วละตินอเมริกา และในปฏิบัติการจู่โจมทางทหารของสหรัฐฯ เข้าจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา
เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พยายามกดดันให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์ เพนตากอนตัดสินใจขยายเวลาประจำการยูเอเอส เจรัลด์ ฟอร์ด และออกคำสั่งให้เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ข้ามจากแอตแลนติกไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งหากนับในช่วงเวลาดังกล่าว เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด และกองเรืออารักขา ได้ประการอยู่กลางทะเล เป็นเวลาเกือบ 8 เดือนแล้ว
แม้ ยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด คือเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ที่สุดและล้ำสมัยที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐฯ แต่การประจำการอยู่กลางทะเลนานเช่นนี้ ได้ก่อภาระหนักแก่ระบบต่างๆของเรือ
วอชิงตันโพสต์รายงานว่า ระยะเวลาเข้ารับการซ่อมบำรุงในอู่เป็นตารางที่กำหนดไว้แล้ว และมีการประสานงานกับเรืออื่นๆในกองเรือล่วงหน้าเป็นเวลานานหลายเดือน ดังนั้นการขยายกรอบเวลาประจำการ ไม่ได้หมายความเฉพาะแค่ทำให้การซ่อมบำรุงเรือยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ต้องล่าช้าเท่านั้น แต่การซ่อมบำรุงเรืออื่นๆทั้งหมดที่วางกำหนดไว้หลังจากนนั้น ก็จะต้องเลื่อนออกไปด้วย
รายงานของวอชิงตันโพสต์ ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เรือยูเอเอส เจรัลด์ ฟอร์ด จะถูกแทนที่โดยเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช ซึ่งกำลังเสร็จสิ้นการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ ก่อนเข้าประจำการ
(ที่มา:รอยเตอร์/วอชิงตันโพสต์)