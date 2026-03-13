โดนอะไรเข้าไป!เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงUSโหม่งโลกขณะร่วมศึกอิหร่าน กองทัพอเมริการุดแจงไม่ได้ถูกสอยร่วง

เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ KC-135 ลำหนึ่งของสหรัฐฯ เกิดโหม่งโลกในทางตะวันตกของอิรัก ขณะที่กองทัพอเมริการะบุในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินอีกลำ แต่เครื่องบินลำที่ 2 นั้น สามารถบินไปลงจอดอย่างปลอดภัย
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ(CENTCOM) ซึ่งรับผิดชอบกองกำลังสหรัฐฯในตะวันออกกลาง ระบุในถ้อยแถลงว่า "เครื่องบินลำหนึ่งร่วงทางตะวันตกของอิรัก ส่วนลำที่ 2 ลงจอดอย่างปลอดภัย มันไม่ได้เกิดจากการยิงโดยศัตรูหรือยิงพวกเดียวกันเอง"
KC-135 ถือเป็นอากาศยานอย่างน้อยๆลำที่ 4 ที่กองทัพสหรัฐฯประสบความสูญเสียระหว่างทำศึกสงครามในตะวันออกกลาง หลังจากก่อนหน้านี้เครื่องบิน F-15 ร่วงจากท้องฟ้าเหนือคูเวต ในเหตุการณ์ที่ฝ่ายอเมริกาอ้างว่าเป็นความผิดพลาดยิงพวกเดียวกันเอง
ทั้งนี้ KC-135 เข้าประจำการมานานกว่า 60 ปี โดยทั่วไปแล้วมีลูกเรือ 3 คน ประกอบด้วยนักบิน, นักบินผู้ช่วย และลูกเรือคนที่ 3 ซึ่งคอยทำหน้าที่ควบคุมท่อแข็งยืดหดได้ที่ใช้สำหรับเติมเชื้อเพลิงอากาศยานลำอื่น
อย่างไรก็ตามเครื่องบิน KC-135 บางลำ สามารถปฏิบัติงานในฐานะต้นหนทางอากาส และเครื่องบินสามารถบรรทุกได้สูงสุด 37 คน
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสงคราม ซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองทัพคูเวตทำผิดพลาดสอยร่วงพวกเดียวกันเอง เครื่องบินขับไล่ F-15 ของอเมริกา 3 ลำ แต่ลูกเรือทั้งหมด 6 คน สามารถดีดตัวออกมาได้ทัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการสู้รบ ในนั้นรวมถึงการโจมตีด้วยเครื่องบิน ขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน ตามคำกล่าวอ้างของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯในตอนนั้น
(ที่มา:เอเอฟพี)