เอาให้ยับ!อิหร่านถล่มซ้ำที่มั่นกองเรือที่5สหรัฐฯ โวทำลายฐานทัพ-กองบัญชาการUSไปแล้ว70%

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแถลงในวันพฤหัสบดี(12 มี.ค.) กองทัพเรือของพวกเขาได้ทำการยิงขีปนาวุธและโดรนในช่วงเช้ามืด เข้าใส่กองบัญชาการต่างๆของกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ในเมืองมินาซัลมาน ประเทศบาห์เรน อีกระลอก พร้อมอวดอ้างทำลายฐานทัพและกองบัญชาการต่างๆของอเมริกาในภูมิภาค ไปแล้วกว่า 70%
ในถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ระบุว่าปฏิบัติการล่าสุดเป็นการถล่ม 2 ระลอก โดยเป็นการโจมตีโดยใช้ขีปนาวุธร่วมกับโดรน พร้อมบอกต่อว่าการโจมตีครั้งนี้เล่นงานเป้าหมายที่ตั้งต่างๆนานาภายในฐานทัพของกองเรือที่ 5 ในนั้นรวมถึงระบบป้องกันตอบโต้โดรน LIDS เช่นเดียวกับศูนย์บำรุงรักษาและคลังจัดเก็บ ที่ใช้สำหรับควบคุมปฏิบัติการเรือต่างๆจากระยะไกล
นอกจากนี้แล้วในบรรดาเป้าหมายต่างๆ ยังรวมไปถึงโรงเก็บยุทโธปกรณ์สนับสนุน ถังเชื้อเพลิงสำรอง และพื้นที่รวมพลของทหารสหรัฐฯ ภายในฐานทัพ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าเป้าหมายถูกโจมตีด้วยความแม่นยำสูง โดยใช้โดรนลอยตัวโจมตีเที่ยวเดียว เช่นเดียวกับขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธแบบทิ้งตัว
ถ้อยแถลงเดียวกันนี้ ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังถูกปิดต่อไป เน้นย้ำคำประกาศจุดยืนก่อนหน้านี้ของพลเรือตรีอาลิเรซา ทังซิรี ผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ที่บอกว่ากองกำลังของเขาจะเดินหน้าใช้ยุทธศาสตร์ปิดตายช่องแคบแห่งนี้ต่อไป
พลเรือตรีทังซิรี เน้นย้ำว่ากองทัพอิหร่านจะนำส่งสิ่งที่เรียกว่า ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาสาหัสที่สุดแก่ศัตรูผู้รุกราน ตามคำสั่งของผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพ นั่นคือ อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของประเทศ
มอจตาบา คอเมเนอี ออกแถลงครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่ง เรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมส่งสัญญาณคุกคามไปยังสหรัฐฯว่า ฐานทัพอเมริกันทุกแห่งในตะวันออกกลางต้องปิดหรือไม่ก็ต้องเผชิญหน้ากับการโดนโจมตี
คอเมเนีแสดงเหตุผลว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดต่อไปเพื่อกดดันต่อบรรดาศัตรูของอิหร่าน เขาบอกว่าอิหร่านต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอ่าวอาหรับที่ร่ำรวยทั้งหลาย พร้อมกดดันให้ชาติเหล่านั้นปิดฐานทัพอเมริกันที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากเตหะราน
นายพลระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลมายาดีน ว่าสารจากผู้นำสูงสุดรายนี้ ก่อผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมอิหร่าน พร้อมเผยว่า มอจตาบา คอเมเนอี ยังยกย่องท่าทีของ "3 อักษะฝ่ายต่อต้าน" จากเลบานอน, เยเมน และอิรัก และชื่นชมความพร้อมสละชีพของพวกเขา
ในแง่เกี่ยวกับการสู้รบกับสหรัฐฯและอิสราเอล นายพลรายนี้บอกว่าอิหร่านครอบครองแสนยานุภาพสำคัญๆและทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถรับมือกับสงครามลากยาว พร้อมระบุกองทัพเตหะรานทำลายฐานทัพและกองบัญชาการต่างๆของสหรัฐฯในภูมิภาคไปแล้ว 70%
"กองทัพของเรามีขีดความสามารถมากมาย และเรายังไม่ได้ใช้ขีปนาวุธรุ่นล้ำสมัยต่างๆด้วยซ้ำ" นายพลรายนี้กล่าว
(ที่มา:อัลมายาดีน)