น้ำมันพุ่งคืน$8.5หลังอิหร่านโจมตีเรือเชื้อเพลิง ดาวโจนส์ร่วงเกือบ740จุด-ทองคำปิดลบ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 9% ในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) หลังอิหร่านยกระดับโจมตีการขนส่งและที่ตั้งทางพลังงานทั่วตะวันออกกลาง และผู้นำสูงสุดประกาศเดินหน้าปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไป ปัจจัยนี้ฉุดวอลล์สตรีทร่วงหนัก ขณะที่ทองคำปรับลด จากการแข็งค่าของดอลลาร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 8.48 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 8.48 ดอลลาร์ ปิดที่ 100.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำในน่านน้ำอิหร่าน ถูกโจมตีด้วยเรือที่เต็มไปด้วยระเบิดของอิหร่าน จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิหร่านในวันพฤหัสบดี(12 มี.ค.) ขณะเดียวกันสื่อมวลชนแห่งรัฐก็รายงานอ้างเจ้าหน้าที่อิรักรายหนึ่้ง เผยว่าท่าเรือน้ำมันทั้งหลายของประเทศ ยุติปฏิบัติการโดยสิ้นเชิง
คริส โรท์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี ในวันพฤหัสบดี(12 มี.ค.) ว่ากองทัพเรืออเมริกาคงไม่อาจอารักขาเรือต่างๆผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ในเวลานี้ แต่มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน
เหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย และคำเตือนจากอิหร่านที่ทำลายโอกาสแห่งการลดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ฉุดตลาดหุุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) ท่ามกลางความวิตกว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจะโหมกระพือเงินเฟ้อ
ดาวโจนส์ ลดลง 739.42 จุด (1.56 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,677.85 เอสแอนด์พี ลดลง 103.18 จุด (1.52 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,672.62 จุด แนสแดค ลดลง 404.16 จุด (1.78 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,311.98 จุด
โนมิกา กูเอร์รา หัวหน้าฝ่ายนโยบายสหรัฐฯของมอร์แกน สแตนลีย์ เวลท์ แมนเนจเมนท์ ระบุในรายงานว่า สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวนในตลาดหุ้นครั้งปรระวัติศาสตร์ แม้คาดหมายว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ แต่ถ้าราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง "ปฏิกิริยาตอบสนองของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะยุ่งยากซับซ้อนกว่าเดิม อาจสนับสนุนคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงไว้นานกว่าเดิม"
ส่วนราคาทองคำร่วงลงกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) ถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความหวังลดน้อยลงเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ย หลังสงครามในอิหร่าน กระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 1% ปิดที่ 5,125.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)