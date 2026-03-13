อิหร่านลุยถล่มเรือแท็งเกอร์-ฮับพลังงานทั่วตะวันออกกลาง แผนปล่อยคลังสำรองเอาไม่อยู่!น้ำมันดีดทะลุ$100

อิหร่านเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและจัดส่งพลังงานทั่วตะวันออกกลาง ดันราคาน้ำมันดีดกลับทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดี (12 มี.ค.) ทั้งที่องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) มีมติให้ปล่อยน้ำมันในคลังสำรองนานาชาติออกมาก็เอาไม่อยู่ ขณะที่อเมริกาและอิสราเอลถล่มอิหร่านไม่พักเช่นเดียวกัน และไร้สัญญาณว่า สงครามจะจบลงเร็วๆ นี้ โดยที่ทรัมป์ยังพูดจาวกไปวนมาว่า อเมริกาชนะแล้ว แต่ยังต้องรบต่อให้จบ
สงครามที่อเมริกาและอิสราเอลก่อขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 2,000 คน เขย่าตลาดพลังงานทั่วโลก และทำให้การขนส่งและการคมนาคมปั่นป่วน ความขัดแย้งยังลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง และบีบให้พวกชาติตะวันตกต้องเปิดไฟเขียวแผนการปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อบรรเทาวิกฤตราคาน้ำมันครั้งเลวร้ายที่สุดนับจากทศวรรษ 1970
ขณะเดียวกัน กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ระบุว่า สงครามครั้งนี้ทำให้เด็กกว่า 1,100 คนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
ซัปพลายพลังงานทั่วโลกสะดุดติดขัดอย่างแรง
ถึงแม้สหรัฐฯกับอิสราเอลอ้างว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้ ได้เน้นเข้าโจมตีพวกคลังเก็บอาวุธโจมตีระยะไกลๆ ของอิหร่านจนเสียหายไปมากมาย แต่ยังคงมีรายงานในวันพฤหัสฯว่า มีโดรนจำนวนมากขึ้นบินเข้าไปโจมตีในคูเวต, อิรัก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี), บาห์เรน, และโอมาน ทางด้านกองกำลังอาวุธฮิซบอลเลาะห์ ที่อิหร่านหนุนหลังในเลบานอน ก็ระดับยิงจรวดครั้งใหญ่ที่สุดของตนในสงครามครั้งนี้เข้าไปยังอิสราเอล ทำให้รัฐยิวเร่งโจมตีเอาคืนกับกรุงเบรุต
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็ทะยานกลับขึ้นไปเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง หลังจากถอยลงมาอยู่หลายวันในสัปดาห์นี้ เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่าสงครามจะยุติลงในเร็ววันนี้ โดยในคราวนี้ พวกนักลงทุนหันมาเชื่อคำแถลงของฝ่ายอิหร่านที่ประกาศว่าจะไม่ยอมปล่อยให้น้ำมันผ่านออกไปทางช่องแคบฮอร์มุซ --เส้นทางค้าพลังงานทรงความสำคัญที่สุดในโลกซึ่งดินแดนฟากฝั่งหนึ่งตลอดช่องแคบนี้เป็นดินแดนของอิหร่าน --จนกว่าการโจมตีของสหรัฐฯกับอิสราเอลจะยุติลง
ทรัมป์ยังคุยไม่เลิก “ชนะแล้ว”
วันพุธ (11 มี.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในงานที่คล้ายกิจกรรมระดมทุนที่เคนตั๊กกี้ว่า อเมริกาชนะสงครามแล้ว แต่จะรบต่อเพราะไม่อยากต้องยกทัพกลับไปจัดการกับอิหร่านทุก 2 ปี
ทรัมป์ ซึ่งพรรครีพับลิกันของเขากำลังพยายามรักษาเสียงข้างมากในทั้ง 2 สภาของรัฐสภาสหรัฐฯเอาไว้ให้ได้ ในการเลือกตั้งซึ่งกำหนดจัดขึ้นต้นเดือน พ.ย.นี้ ได้ไปปราศรัยแบบรณรงค์หาเสียง ขณะเดียวกับที่เขายังพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกที่จะทำให้ตลาดพลังงานลดความแตกตื่นตกใจลง ด้วยการกล่าวว่าราคาน้ำมันที่พุ่งพรวดเวลานี้จะเป็นไปในระยะสั้นเท่านั้น
ทว่าเขาก็ไม่ได้อธิบายขยายความว่าสงครามคราวนี้จะจบลงอย่างไร หรือเสนอแผนการเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้น โดยที่เรื่องการใช้กองทัพเรือสหรัฐฯคุ้มกันเรือน้ำมันซึ่งเขาพูดขึ้นมาหลายครั้ง ก็ยังไม่มีการลงมือปฏิบัติในทางเป็นจริง ท่ามกลางการเปิดเผยของพวกอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลและอุตสาหกรรมน้ำมันว่า กองทัพเรือสหรัฐฯระบุว่ายังไม่พร้อมที่จะทำเช่นนั้นในเวลานี้ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูง
นอกจากนั้นแล้ว ทรัมป์ยังกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักในเรื่องไม่มียุทธศาสตร์ในการทำสงครามที่ชัดเจน ดังเห็นได้จากเรื่องจุดมุ่งหมายในการทำศึกคราวนี้ ทั้งนี้พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอล รวมทั้งตัวทรัมป์เองในบางครั้งจะพูดว่า จุดมุ่งหมายคือการทำลายโครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ทว่าในอีกหลายๆ ครั้งซึ่งบางทีก็ห่างออกไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ประธานาธิบดีผู้นี้กลับยืนยันเรียกร้องให้อิหร่าน “ยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข” รวมทั้งต้องให้ตัวเขามีอำนาจในการตัดสินว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำของอิหร่าน
“คุณไม่ชอบพูดเร็วเกินไปว่าคุณชนะแล้ว แต่เราชนะแล้วนะ” ทรัมป์กล่าวในการปราศรัยแบบหาเสียงที่เมืองเฮบรอน รัฐเคนทักกี เมื่อวันพุธ “ในชั่วโมงแรกมันก็จบแล้ว”
สหรัฐฯ “ได้ทำลายอิหร่านยับเยินแล้วในทางเป็นจริง” เขากล่าว แต่เขาก็พูดต่อไปว่า “เราไม่ต้องผละจากมาเร็วเกินไป ใช่ไหม? เราต้องทำงานนี้ให้เสร็จสิ้น”
อย่างไรก็ตาม ภายในอิหร่านนั้น พวกชาวเมืองที่ยังสามารถพูดคุยทางโทรศัพท์กับโลกภายนอกได้ บอกว่า เวลานี้มีกองกำลังความมั่นคงปรากฏตัวให้เห็นเพิ่มขึ้นตามท้องถนนสายต่างๆ เป็นการสาธิตให้เห็นว่าพวกเขายังคงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ต่อไป
นอกจากนั้นยังมีแหล่งข่าว 3 รายบอกกับรอยเตอร์ว่า ข่าวกรองสหรัฐฯบ่งชี้ว่าคณะผู้นำของอิหร่านยังคงรวมตัวกันติดเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะพังครืนลงในเร็ววันนี้เลย
เตหะรานหาทางทำให้ผลกระทบร้ายแรงทางเศรษฐกิจยืดเยื้อ
อิหร่านแสดงท่าทีให้เห็นชัดเจนในช่วง 2 วันที่ผ่านมาว่า ยุทธศาสตร์ของตนในเวลานี้คือการมุ่งทำให้สภาพผลกระทบร้ายแรงทางเศรษฐกิจ ลากยาวยืดเยื้อออกไป เพื่อบังคับให้ทรัมป์ต้องยอมถอย
โฆษกกองบัญชาการทางทหารของอิหร่านประกาศเตือนในวันพุธ ให้อเมริกาเตรียมพร้อมรับราคาน้ำมันที่ 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากราคาน้ำมันอิงกับความมั่นคงในภูมิภาคที่อเมริกาได้ทำลายไปแล้ว
รอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท่าเรือและบริษัทความมั่นคงและความเสี่ยงทางทะเลว่า ในวันพฤหัสฯ เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำในน่านน้ำอิรักถูกโจมตี โดยน่าจะเป็นการใช้เรือบรรทุกระเบิดไร้คนขับ ทำให้ไฟลุกไหม้และมีผู้เสียชีวิต 1 คน หลังจากเมื่อวันพุธ เรือพาณิชย์ 3 ลำ ซึ่งลำหนึ่งเป็นเรือติดธงไทย ถูกโจมตีในอ่าวเปอร์เซีย
โทนี ซิคามอร์ นักวิเคราะห์ของไอจี ชี้ว่า การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันระลอกล่าสุดของอิหร่านดูเหมือนเป็นการตอบโต้อย่างชัดแจ้งต่อคำแถลงขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) เมื่อคืนวันพุธที่แนะนำให้ปล่อยน้ำมัน 400 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก
ทรัมป์กล่าวว่า การตัดสินใจของไออีเอจะช่วยดึงราคาน้ำมันให้ลดลงอย่างมาก ขณะที่สหรัฐฯ ดำเนินการเพื่อยุติการคุกคามของอิหร่านต่ออเมริกาและทั่วโลก
ปิดเส้นทางส่งน้ำมัน
อิหร่านยังโจมตีคลังน้ำมันในบาห์เรนและสถานที่จัดเก็บน้ำมันที่ท่าเรือซาลาลาห์ของโอมานในวันพุธ ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผยว่า ได้สกัดโดรนหลายลำที่มุ่งหน้าโจมตีแหล่งน้ำมันเชบาห์ในวันพฤหัสฯ
นอกจากนั้น ยังไม่มีสัญญาณว่า เรือพาณิชย์สามารถสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้อย่างปลอดภัย
วันพุธ โฆษกกองทัพอิหร่านประกาศว่า ช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่าน “โดยปราศจากข้อสงสัย” ขณะที่กลุ่มจี7 ตกลงสำรวจทางเลือกในการคุ้มกันเรือในอ่าวเปอร์เซีย
ทางด้านทรัมป์ยังคุยว่า กองกำลังสหรัฐฯ ทำลายเรือ 58 ลำของกองทัพเรืออิหร่าน และเตหะรานเหลือขีปนาวุธไม่มากแล้ว ก่อนสำทับว่า เตหะรานถึงจุดจบแล้ว และนับจากนี้อเมริกาจะโฟกัสช่องแคบฮอร์มุซอย่างจริงจังมาก
ก่อนหน้านั้นทรัมป์บอกว่า เรือทุกลำควรแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวได้ ทว่า แหล่งข่าวเผยว่า อิหร่านได้ยกระดับการปิดกั้นด้วยการวางทุ่นระเบิดนับสิบในช่องแคบฮอร์มุซ
ในอีกด้านหนึ่ง สื่อทีวีเอบีซีนิวส์ ในสหรัฐฯรายงานว่า สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ (เอฟบีไอ) เตือนว่า อิหร่านอาจส่งโดรนโจมตีแถบชายฝั่งด้านตะวันตกของอเมริกา ทว่า ทรัมป์กลับบอกว่า ไม่กังวลว่า เตหะรานอาจโจมตีถึงแผ่นดินอเมริกา
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังเตือนว่า อิหร่านและพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธอาจวางแผนโจมตีโครงสร้างด้านน้ำมันและพลังงานของอเมริกาในอิรัก โดยยกตัวอย่างว่า ที่ผ่านมา กลุ่มติดอาวุธเคยโจมตีโรงแรมที่คนอเมริกันชอบไปพัก
ในทางกลับกัน กองทัพสหรัฐฯ เตือนชาวอิหร่านให้ออกห่างจากท่าเรือที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรืออิหร่าน ส่งผลให้กองทัพเตหะรานตอบโต้ทันทีว่า ถ้าท่าเรือของตนถูกคุกคาม ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าในตะวันออกกลางจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีโดยชอบธรรม
นอกจากนี้ สำนักข่าวทัสนิมของทางการเตหะรานยังเผยแพร่รายชื่อเป้าหมายที่อาจถูกอิหร่านโจมตี เช่น สำนักงานของบริษัทบิ๊กเทคของอเมริกาอย่างอะเมซอน กูเกิล ไมโครซอฟท์ และอินวิเดียในประเทศอ่าวเปอร์เซียและอิสราเอล
ที่เยรูซาเลม เสียงไซเรนเตือนภัยดังกึกก้องตั้งแต่เช้าวันพฤหัสฯ ขณะที่อิสราเอลพยายามสกัดขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่าน
ด้านอิสราเอลเปิดการโจมตีอย่างกว้างขวางระลอกใหม่ในเตหะราน และเลบานอน ที่มีรายงานผู้เสียชีวิต 11 คนในการโจมตีสองระลอกช่วงเช้าวันพฤหัสฯ
รบ6วันทรัมป์ถลุงเงิน$11,000ล.
นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันพุธโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อที่รับรู้เกี่ยวกับการบรรยายสรุปสถานการณ์แบบปิดลับในวันอังคาร (10 ) ว่า เพนตากอนแจ้งกับสมาชิกรัฐสภาว่า ปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาในตะวันออกกลางในช่วง 6 วันแรกมีค่าใช้จ่ายกว่า 11,300 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมต้นทุนเกี่ยวกับการจัดเตรียมกำลังก่อนการโจมตี บ่งชี้ว่า ต้นทุนรวมของปฏิบัติการในช่วงสัปดาห์แรกอาจสูงกว่านั้นมาก
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี)