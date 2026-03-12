ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่โผล่แถลง“ช่องแคบฮอร์มุซ” ยังคงปิด นักท่องเน็ตขำภาพลูกเรือไทยนั่งหน้าซีดระทึกใกล้ "ปืนกล" หลัง "มยุรีนารี" โดนโจมตี

เอเจนซีส์ /MGRออนไลน์ – ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ อยาตอลลาห์ มอจตาบา คาเมเนอี ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดต่อไปหลังเกิดเหตุเรือคาร์โกไทย มยุรีนารี เป็นหนึ่งในเรือสินค้าที่โดนอิหร่านยิงจนต้องสละเรือ OSINTdefender สื่อข่าวกรองเปิดชื่อดังรายงานภาพลูกเรือไทยโดนอพยพหลังเรือมยุรีนารีโดนยิง ด้านกระทรวงต่างประเทศประท้วงอิหร่านเรียกร้องการขออภัย
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(12 มี.ค)ว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ อยาตอลลาห์ มอจตาบา คาเมเนอี ออกแถลงครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่ง เรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมส่งสัญญาณคุกคามไปยังสหรัฐฯว่า ฐานทัพอเมริกันทุกแห่งในตะวันออกกลางต้องปิดหรือไม่ก็ต้องเผชิญหน้ากับการโดนโจมตี
คาเมเนีแสดงเหตุผลว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดต่อไปเพื่อกดดันต่อบรรดาศัตรูของอิหร่าน
เขาแถลงว่า อิหร่านต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอ่าวอาหรับที่ร่ำรวยทั้งหลาย พร้อมกดดันให้ชาติเหล่านั้นปิดฐานทัพอเมริกันที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากเตหะราน
ขณะเดียวกันในวันพฤหัสบดี(12) กระทรวงต่างประเทศของไทยแถลงต้องการคำขออภัยจากเตหะรานหลังเรือสินค้าประเภทเทกอง(bulk carrier)ของไทยโดนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซน่านน้ำสำคัญด้านเชื้อเพลิงของโลกวานนี้(11)
มีเรือทั้งหมด 3 ลำโดนการโจมตีแบบวิถีโค้งระหว่างกำลังวิ่งเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นอันตรายไม่ต่างจากทะเลแดงไปแล้ว ในขณะที่เรือคาร์โก 2 ลำจากทั้งหมดได้รับความเสียหาย แต่เรือคาร์โกไทย มยุรีนารี นั้นลูกเรือทั้งหมดถูกสั่งอพยพ
หลังเรือเกิดไฟไหม้
อิหร่านอ้างว่า เรือคาร์โกไทยโดนกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิหร่าน IRGC ยิงหลังเพิกเฉยคำเตือนและล่าสุด พลเรือตรีอาลิเรซา ทังซิรี ผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ประกาศว่า เรือสินค้าทุกลำ ต้องขออนุญาตจากอิหรานก่อน แล้วถึงจะสามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ อ้างอิงจากเวิลด์นิวส์
ข่าวเรือคาร์โกไทยดังไปทั่วโลกโดยสื่อข่าวกรองเปิดชื่อดัง OSINTdefender รายงานภาพการอพยพของลูกเรือไทยนั่งหน้าซีดระทึกใกล้ปืนกลบนเรืออพยพหลังเรือสินค้าของตัวเองโดนยิง
T. Supkit แสดงความเห็นว่า
“หลังอ่านความเห็นบรรดาคนไทยบน X ที่พวกเขากำลังโศกเศร้าเป็นเพราะคนเหล่านั้นต่างโปรอิหร่านด้วยเหตุผลบางประการแต่พยายามจะหาเหตุผลเพื่อแสดงความชอบธรรมต่อสิ่งนี้ มันเป็นเรือและลูกเรือที่ผิด หรือมันเป็นสหรัฐฯหรืออิสราเอลต่างหากที่ทิ้งระเบิดเรือเพื่อป้ายสีอิหร่าน”
ส่วนอีกคนแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนว่า “ผมหมายความว่า คนส่วนใหญ่นั้นถูกเลี้ยงให้เกลียดชังสหรัฐฯด้วยเหตุผลบางประการเท่าที่ผมรู้ และมีเฟคนิวส์มากมาย มันน่าขบขัน”
ขณะที่นักท่องเน็ตชื่อเป็นภาษาอารบิกกล่าวถึงเหตุที่เกิดว่า “ยินดีที่พวกคุณสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัย แต่การข้ามช่องแคบฮอร์มุซในสถานการณ์ความตรึงเครียดปัจจุบันในภูมิภาคั้นช่างประมาทเลินเล่อและไม่ฉลาด ขอได้โปรดอย่าทำอีกครั้ง”
แต่อย่างไรก็ตามยูสเซอร์ชื่อ El Cid แสดงความเห็นออกมาอย่างตื่นเต้นว่า “เดี๋ยวก่อนนะ เรือคาร์โกมีปืนกลด้วย” ตอบรับภาพที่เปิดเผยของ OSINTdefender เป็นภาพปืนกลติดอยู่บนเรืออพยพที่ลูกเรือคนไทยนั่งโดนฉากหลังสามารถมองเห็นเรือคาร์โก มยุรีนารี ที่กำลังมีควันขโมงขึ้นสู่ฟ้า