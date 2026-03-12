เพิกเฉยคำเตือน!อิหร่านแจงกรณียิงเรือสินค้าไทย ทุกลำที่ประสงค์ผ่าน'ฮอร์มุซ'ต้องขออนุญาตก่อน

ผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เน้นย้ำว่าเรือทุกลำจำเป็นต้องขออนุญาตจากอิหร่านก่อน ในการล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนหนึ่งในความเคลื่อนไหวออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณียิงเรือสินค้าของไทย
พลเรือตรีอาลิเรซา ทังซิรี ผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ประกาศว่าเรือสินค้าทุกลำ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากอิหรานก่อน แล้วถึงจะสามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
ในคำชี้แจงในวันพฤหัสบดี(12มี.ค.) ทังซิรี แถลงเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรการควบคุมการเดินเรือใหม่ที่เด็ดขาด เตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่พยายามล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องเจอกับผลสนอง
ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ยังได้พูดถึงเหตุโจมตีเรือสินค้า 3 ลำเมื่อเร็วๆนี้ ในนั้นรวมถึงเรือ "มยุรี นารี" ของไทย โดย ทังซิรี อ้างว่าเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนของอิหราน และพยายามล่องผ่านน่านน้ำแห่งนี้ กระตุ้นให้กองกำลังอิหร่านเข้าสกัดและทำการโจมตี
นับตั้งแต่ความขัดแย้งลุกลามในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีเรือแล้วอย่างน้อย 14 ลำ ที่ถูกโจมตีในภูมิภาค ก่อความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในเส้นทางการค้าทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ในกรณีเรือไทย ลูกเรือชาวไทย 3 คน ยังคงสูญหาย เชื่อว่าน่าจะติดอยู่ในห้องเครื่องยนต์ หลังเกิดไฟลุกไหม้รุนแรงบนเรือ ระหว่างถูกโจมตี
(ที่มา:เวิลด์นิวส์)