เตหะรานเดือด! UNSC ออกมติจี้อิหร่านหยุดโจมตีเพื่อนบ้าน แต่ 'เงียบ' ไม่วิจารณ์สหรัฐฯ-ยิวถล่มอิหร่าน

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) มีมติเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซีย ทว่ามติดังกล่าวกลับไม่ได้เอ่ยถึงการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ หรืออิสราเอล ซึ่งทำให้เอกอัครราชทูตอิหร่านออกมาประณามว่าเป็นการ "ใช้องค์กรระหว่างประเทศในทางที่ผิดอย่างโจ่งแจ้ง"
มติดังกล่าวซึ่งผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง "เรียกร้องให้สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยุติการโจมตีทั้งหมดต่อบาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจอร์แดนโดยทันที"
นอกจากนี้ มติดังกล่าวยัง "ประณามการกระทำหรือการข่มขู่ใดๆ ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่มุ่งปิด ขัดขวาง หรือแทรกแซงการเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซ"
อิหร่านได้โจมตีประเทศในอ่าวเปอร์เซียซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลที่สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และยังคงโจมตีเป้าหมายต่างๆ ในอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
กองกำลังอิหร่านยังได้ยิงใส่เรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
จามาล ฟาเรส อัลโรวาอี เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำยูเอ็น ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติที่ได้รับการสนับสนุนจาก 135 ประเทศ กล่าวว่า การผ่านญัตตินี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของประเทศในอ่าวเปอร์เซียต่อเศรษฐกิจโลก
“ด้วยเหตุนี้ การรักษาความมั่นคงของภูมิภาคนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องระดับภูมิภาค แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกและความมั่นคงด้านพลังงาน” อัลโรวาอี กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคง
จีนและรัสเซียซึ่งมีสิทธิวีโตต่าง "งดออกเสียง" ในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคง เนื่องจากไม่พอใจที่มติไม่ได้กล่าวถึงความเป็นปรปักษ์ของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน
เอกอัครราชทูตอิหร่าน อามีร์ ซาอีด อิราวานี กล่าวว่า การรับรองข้อความดังกล่าวเป็นการ "ใช้อำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงในทางที่ผิดอย่างโจ่งแจ้ง เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง" ของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล
"ขอให้ชัดเจนว่า มติฉบับนี้เป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมอย่างร้ายแรงต่อประเทศของผม ซึ่งเป็นเหยื่อหลักของการกระทำที่ก้าวร้าวอย่างชัดเจน" เขากล่าว
สหรัฐอเมริกาซึ่งให้การสนับสนุนร่างมติดังกล่าว ระบุว่า การรับรองมตินี้สะท้อนให้เห็นถึงการประณามการโจมตีของอิหร่านอย่างกว้างขวาง
“ยุทธศาสตร์ของอิหร่านในการสร้างความวุ่นวาย การพยายามจับประเทศเพื่อนบ้านเป็นตัวประกัน การพยายามสั่นคลอนความมุ่งมั่นของภูมิภาค ได้ส่งผลร้ายต่ออิหร่านอย่างชัดเจน ดังที่เห็นได้จากการลงมติในวันนี้” ไมค์ วอลซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กล่าว
ที่มา: เอเอฟพี