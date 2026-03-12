สวยสังหาร! 'คิม จูแอ' ลูกสาวผู้นำเกาหลีเหนือซ้อมยิงปืน ระหว่างติดตามพ่อเยี่ยมรง.ผลิตอาวุธ

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธเมื่อวันพุธ (11 มี.ค.) โดยจากภาพชุดที่สื่อโสมแดงเผยแพร่แสดงให้เห็นว่าผู้นำ คิม ได้เยี่ยมชมโรงงานพร้อมกับ คิม จูแอ บุตรสาววัยรุ่น และทั้งคู่ได้มีการทดสอบยิงปืนสั้น
KCNA รายงานว่า ระหว่างการเยี่ยมชมครั้งนี้ คิม ได้กำกับดูแลการผลิตอาวุธปืน และเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกระบวนการให้ทันสมัยขึ้น
ผู้นำ คิม กล่าวว่า โรงงานแห่งนี้ "มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการรบของกองทัพ" และย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องขยายกำลังการผลิตของโรงงาน "อย่างมีวิสัยทัศน์"
ก่อนหน้านี้ไม่นาน คิม จองอึน ซึ่งมักพยายามแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพทางทหารของรัฐนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ เพิ่งจะเดินทางไปกำกับดูแลการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีเชิงยุทธศาสตร์บนเรือพิฆาตที่เพิ่งปล่อยลงน้ำ ตามรายงานของ KCNA
ภาพถ่ายจาก KCNA แสดงให้เห็นว่า จูแอ บุตรสาวของคิม ได้ร่วมเดินทางไปกับบิดาของเธอในการเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธครั้งนี้ ทั้งคู่สวมแจ็กเก็ตหนังสีดำ และ จูแอ ได้ฝึกซ้อมยิงปืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารด้วย
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า คิม จูแอ กำลังถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่ 4
เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้ (NIS) แจ้งต่อสมาชิกรัฐสภาว่า มีสัญญาณบ่งชี้ว่าลูกสาวของ คิม เริ่มเข้ามามีส่วนในการเสนอแนะนโยบายต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เธอ "อยู่ในขั้นตอนของการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากภายใน"
ที่มา: รอยเตอร์