'ทรัมป์' โวจบสงครามได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ปธน.อิหร่านยื่น 3 เงื่อนไขยุติสู้รบ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์วานนี้ (11 มี.ค.) ว่าสงครามกับอิหร่านอาจจบลง "ในไม่ช้า" เพราะ "แทบไม่มีอะไรเหลือ" ให้กองทัพสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดอีกแล้ว
ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ Axios เมื่อวันพุธ (11) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เน้นย้ำว่า เขาสามารถตัดสินใจยุติการสู้รบ "ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ"
“เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยากให้มันจบ มันก็จะจบ” ทรัมป์ กล่าว
คำพูดของ ทรัมป์ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ อิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล ที่ชี้ให้เห็นว่า กรอบเวลาในการยุติสงครามนั้น ไม่มีกำหนดเวลาตายตัว
"ปฏิบัติการจะดำเนินต่อไปโดยไม่มีกำหนดเวลา ตราบเท่าที่จำเป็น จนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดและได้รับชัยชนะในการปฏิบัติการครั้งนี้" คัตซ์ กล่าว ตามรายงานของ Times of Israel
ในการให้สัมภาษณ์กับ Axios ทรัมป์ ได้ย้ำมุมมองของเขาอีกครั้งว่า สงครามกำลังดำเนินไปเร็วกว่ากำหนดการ
“สงครามกำลังไปได้สวย เราเร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้มาก สร้างความเสียหายได้มากกว่าที่เราคิดไว้ จากเดิมที่ตั้งกรอบเวลาเอาไว้ที่ 6 สัปดาห์” ทรัมป์ กล่าว
ด้านประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน ได้โพสต์ข้อความผ่าน X โดยยืนยันว่า เตหะรานยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาสันติภาพในภูมิภาค แต่เน้นย้ำว่าความขัดแย้งจะยุติลงได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับ “สิทธิอันชอบธรรม” ของอิหร่าน
ในโพสต์บน X เปเซชเคียน กล่าวว่า เขาได้พูดคุยกับผู้นำของรัสเซียและปากีสถาน และย้ำมุมมองของอิหร่านว่า ความขัดแย้งนี้ “ถูกจุดชนวนโดยระบอบไซออนิสต์และสหรัฐอเมริกา” ตามรายงานของ The Caspian Post
เขากล่าวว่า การแก้ไขปัญหาใดๆ ก็ตามจะต้องรวมถึง 1) การยอมรับสิทธิของอิหร่าน 2) การจ่ายค่าชดเชย และ 3) การรับประกันระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต
การยื่นเงื่อนไขนี้นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามทางการทูตที่เข้มข้นขึ้นเพื่อควบคุมความขัดแย้ง โดยรัสเซียยังคงติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้นำอิหร่าน และเรียกร้องให้ยุติการสู้รบ
ที่มา: Times of Israel, The Caspian Post
Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026