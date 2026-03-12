ไทยเตรียมกระอัก! สหรัฐฯ ใช้มาตรา 301 เปิดสอบสวนการค้าที่ไม่เป็นธรรมรอบใหม่ ฟื้นแรงบีบให้ 'ภาษีทรัมป์'

รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศเริ่มการสอบสวนทางการค้าใหม่ 2 เรื่อง ได้แก่ การผลิตสินค้าเกินความต้องการใน 16 ประเทศคู่ค้าหลัก และการบังคับใช้แรงงาน เพื่อสร้างแรงกดดันด้านภาษีขึ้นใหม่ หลังจากที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้ยกเลิกนโยบายรีดภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ของ ทรัมป์ เมื่อเดือนที่แล้ว
เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) กล่าวว่า การสอบสวนการค้าที่ไม่เป็นธรรมตาม "มาตรา 301" อาจนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีใหม่กับจีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเม็กซิโก ภายในฤดูร้อนนี้
ประเทศคู่ค้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกิน ได้แก่ ไต้หวัน เวียดนาม ไทย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ส่วนแคนาดา ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ ไม่ได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเป้าหมายของการสอบสวน
"ดังนั้น การสอบสวนเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจที่เรามีหลักฐานว่าแสดงให้เห็นถึงกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง และการผลิตในภาคการผลิตต่างๆ เช่น ผ่านการเกินดุลการค้าเป็นระยะเวลายาวนาน หรือกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ใช้" กรีเออร์ บอกกับผู้สื่อข่าวในการประชุมทางไกล
คำประกาศอย่างเป็นทางการของ USTR เกี่ยวกับการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินอ้างถึงภาคยานยนต์ในจีนและญี่ปุ่น และระบุว่าบริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ขาดทุน หรือไม่สามารถชำระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานได้
คำแถลงระบุด้วยว่า แม้กำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะเกินความต้องการภายในประเทศ แต่ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน กำลัง "ขยาย" ฐานการผลิตในต่างประเทศอย่างแข็งขัน โดยมีโรงงานในอุซเบกิสถาน ไทย บราซิล ฮังการี และตุรกี และคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตในยุโรป ซึ่งโรงงานผลิตรถยนต์ที่มีอยู่กำลังดำเนินการเพียง 55% ของกำลังการผลิตทั้งหมด
USTR อ้างถึงการที่เยอรมนีและไอร์แลนด์มีดุลการค้าเกินดุลสหรัฐฯ จำนวนมากว่าเป็นหลักฐานของกำลังการผลิตส่วนเกินของสหภาพยุโรป สิงคโปร์มีกำลังการผลิตส่วนเกินทั่วโลกในด้านเซมิคอนดักเตอร์แม้จะมีดุลการค้าขาดดุลกับสหรัฐฯ ก็ตาม ขณะที่นอร์เวย์มีกำลังการผลิตส่วนเกิน โดยมีหลักฐานจากการส่งออกเชื้อเพลิงและอาหารทะเลจำนวนมาก
- การสอบสวนเรื่องแรงงานบังคับ
กรีเออร์ ยังกล่าวอีกว่า ในวันพฤหัสบดี (12) เขาจะเริ่มการสอบสวนใหม่ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าปี 1974 เพื่อห้ามการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยการใช้แรงงานบังคับ การสอบสวนนี้ครอบคลุมมากกว่า 60 ประเทศ
สหรัฐฯ ได้ดำเนินการปราบปรามการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์และสินค้าอื่นๆ จากเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับชาวอุยกูร์ (Uyghur Forced Labor Protection Act)
ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน และการสอบสวนนี้อาจขยายการดำเนินการดังกล่าวไปยังประเทศอื่นๆ
กรีเออร์ กล่าวว่า เขาต้องการให้ประเทศอื่นๆ แบนสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ ในลักษณะเดียวกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ ที่มีอายุเกือบศตวรรษ
สหรัฐฯ กล่าวหาว่าจีนได้จัดตั้งค่ายแรงงานสำหรับชาวอุยกูร์และกลุ่มมุสลิมอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันตก แม้ว่าปักกิ่งจะปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดดังกล่าวก็ตาม
กรีเออร์ กล่าวว่า เขาหวังว่าจะสรุปการสอบสวนตามมาตรา 301 รวมถึงมาตรการแก้ไขที่เสนอ ก่อนที่ภาษีชั่วคราวใหม่ที่ ทรัมป์ กำหนดขึ้นในปลายเดือน ก.พ. จะหมดอายุในเดือน ก.ค.
ก่อนหน้านี้ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสินเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ว่า การรีดภาษีนำเข้าทั่วโลกของ ทรัมป์ นั้นผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งต่อมา ทรัมป์ ก็ได้กำหนดอัตราภาษี 10% เป็นเวลา 150 วันภายใต้มาตรา 122 ของกฎหมายการค้าปี 1974 แทน
กรีเออร์ กำหนดกรอบเวลาที่รวดเร็วสำหรับการสอบสวนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกิน โดยเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะจนถึงวันที่ 15 เม.ย. และกำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประมาณวันที่ 5 พ.ค.
การสอบสวนเหล่านี้เปิดโอกาสให้รัฐบาล ทรัมป์ สร้างภัยคุกคามด้านภาษีที่น่าเชื่อถือต่อคู่ค้า เพื่อกระตุ้นให้พวกเขายังคงเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงทางการค้าที่ถูกตัดทอนลงเพื่อลดอัตราภาษีที่สูงขึ้นของเขาภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
กรีเออร์ ชี้ว่า การสอบสวนครั้งใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้ส่งสัญญาณมานานแล้ว ไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจให้กับประเทศคู่ค้า และเตือนว่าพวกเขาควรยึดมั่นในข้อตกลงที่ทำกับสหรัฐฯ ต่อไป แต่ก็ไม่รับปากว่าประเทศเหล่านั้นจะรอดพ้นจากภาษีใหม่ตามมาตรา 301 ทั้งหมดหรือไม่
ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ย้ำว่า ทรัมป์มุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการภาษี และ "จะหาทางจัดการกับการค้าที่ไม่เป็นธรรม เขาจะหาทางลดการขาดดุลการค้าของเรา เขาจะหาทางปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯ เรามีเครื่องมือมากมายที่จะทำเช่นนั้น"
การสอบสวนเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ของทรัมป์ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ เตรียมพบกับคู่เจรจาชาวจีนในกรุงปารีสในสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมการสำหรับการพบกันระหว่าง ทรัมป์ กับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่กรุงปักกิ่งช่วงปลายเดือน มี.ค.
ภาษีนำเข้าสินค้าจีนของ ทรัมป์ ถูกลดลงอย่างมีประสิทธิภาพถึง 10 เปอร์เซ็นต์โดยคำตัดสินของศาลสูงสุดและภาษีชั่วคราวที่ตามมา ทำให้สหรัฐฯ มีอำนาจต่อรองน้อยลงในการควบคุมการค้าและการส่งออกของจีน
ในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งของ ทรัมป์ เขาเคยใช้มาตรา 301 ในการสอบสวนเพื่อสนับสนุนภาษีนำเข้าสินค้าจีนหลายรายการประมาณ 25% และกฎหมายนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความแข็งแกร่งทางกฎหมาย โดยเคยผ่านการท้าทายในศาลมาก่อน
การสอบสวนเรื่องการผลิตส่วนเกินนั้นพุ่งเป้าไปที่ประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งแต่สมัยแรกของ ทรัมป์ จนถึงรัฐบาล ไบเดน เคยหยิบยกขึ้นมาแสดงความกังวลต่อจีน โดยเฉพาะมาตรการอุดหนุนจากรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้สินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้าสู่ตลาดโลก
กรีเออร์ กล่าวว่า นี่รวมถึงการผลิตที่ "ไม่ผูกติด" กับความต้องการของตลาด และปัญหานี้ได้แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ แล้ว เขากล่าวว่าการสอบสวนจะมุ่งเน้นไปที่หลักฐานต่างๆ รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัดระหว่างประเทศที่เกินดุลจำนวนมาก การอุดหนุนจากรัฐบาล ค่าจ้างภายในประเทศที่ถูกกดไว้ กิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของรัฐวิสาหกิจ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานที่ไม่เพียงพอ การให้กู้ยืมที่ได้รับการอุดหนุน และแนวปฏิบัติด้านสกุลเงิน
