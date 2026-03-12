เจอหนัก! ข่าวกรองตะวันตกแฉ “รัสเซีย” ใช้โดรน Geran-2 ของตัวเองที่เคยใช้ในสงครามยูเครนเข้าโจมตีสหรัฐฯ-ชาติอ่าวอาหรับช่วยเตหะราน “พบซากที่โดนยิงตกในสนามบินดูไบ”

เอเจนซีส์ – โดรน Shahed ที่คิดค้นโดยอิหร่านแต่ถูกนำไปปรับปรุงและผลิตจำนวนมากโดยมอสโกภายใต้ชื่อ Geran-2 ในการทำสงครามยูเครนนั้นไม่คาดฝันว่าจะสามารถเจาะการป้องกันทางอากาศของชาติพันธมิตรอ่าวอาหรับได้สำเร็จ ข่าวกรองตะวันตกเผย เครมลินให้ข่าวกรองอิหร่าวในการช่วยเหลือทั่วไปกับเป้าหมาย ส่งผลทำให้โดรน Shahed ของรัสเซียกลายเป็นอาวุธทำลายล้างในการสนับสนุนการทำสงครามช่วยเตหะรานล่าสุด
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(11มี.ค)ว่า เจ้าหน้าแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า “ในการสนับสนุนทั่วไปเวลานี้ที่สร้างความวิตกมากขึ้น รวมถึงโดรนที่มีเป้าหมายโจมตีทางยุทธศาสตร์ที่รัสเซียใช้ในยูเครน”
ด้านประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกแถลงการณ์ผ่านแพลตฟอร์ม X วันพุธ(10)ว่า “รัสเซียได้เริ่มให้การสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านด้วยโดรน รัสเซียช่วยเหลือด้านมิสไซล์อย่างแน่นอนและรัสเซียกำลังช่วยพวกเขาด้วยการป้องกันภัยทางอากาศ” แต่ไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดที่ลึกลงไป
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า เคียฟได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสกัดโดรนมายังภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของตัวเองในการสกัดโดรน Shahed ที่มีสนนราคา 30,000 ดอลลาร์ และยูเครนประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาตัวสกัดโดรนประสิทธิภาพสูงราคาต่ำแค่ 5,000 ดอลลาร์ที่สามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้เคียฟโพสต์เคยรายงานว่ามีการพบชิ้นส่วนของ Geran-2 หรือโดรน Shahed ของรัสเซียในตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้หลังมีการถูกยิงสกัดได้ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศท้องถิ่น
โดยช่องทางเทเลแกรมของชาวรัสเซียในยูเออีเปิดเผยว่า Geran-2 ถูกค้นพบใกล้สนามบิน Jebel Ali ของดูไบโดยในรายงานเบื้องต้นระบุว่า ระบบการป้องกันภัยทางอากาศยูเออียิงตกเมื่อราววันที่ 4 มี.ค – วันที่ 5 มี.คที่ผ่านมา
CNN รายงานว่า ในการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสหรัฐฯและประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งแรกระหว่างคนทั้งคู่นับตั้งแต่สหรัฐฯเริ่มทำสงครามอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พที่ผ่านมา โดยคนทั้งสองหารือทางโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายก่อนหน้าเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
โดยในประเด็นหารือนั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและในยูเครน โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนหน้าได้ออกมาชี้ว่าเขาอาจผ่อนคลายท่าทีการคว่ำบาตรทางพลังงานของรัสเซียลงเพื่อช่วยราคาพลังงานโลกที่กำลังพุ่งสูง
“พวกเขานั้นวิตกอย่างแท้จริงต่อการใช้ทุ่นระเบิดของอิหร่านในการวางไว้ที่ช่องแคบฮอร์มุซ รวมไปถึงโดรนทะเลและอุปกรณ์ไฮเทคราคาต่ำโจมตีด้วยการใช้เรือหาปลาทั่วไปเพื่อมีเป้าหมายโจมตีฝูงเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯที่นั่น อิหร่านอ้างสามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln เมื่อช่วงเริ่มของสงครามแต่สหรัฐฯได้ปฎิเสธในสิ่งนี้ “เรือ USS Abraham Lincoln” กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM กล่าวผ่านแถลงการณ์ในเวลานั้น
พร้อมเสริมว่า “มิสไซล์ที่ยิงไม่ได้เข้ามาเฉียดใกล้แม้แต่น้อย”
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ตะวันตกเปิดเผยว่าขณะเดียวกันการให้การสนับสนุนอิหร่านของจีนนั้นน่า “วิตกกังวล” แต่ปฎิเสธที่จะให้รายละเอียด ทั้งนี้ที่ผ่านมาจีนออกมาประณามการสหรัฐฯ-อิสราเอลต่อการโจมตีอิหร่าน แต่ไม่ได้ออกมาชี้ความต้องการใดๆอย่างเปิดเผยทางสาธารณะที่จะช่วยเหลือพันธมิตรใกล้ชิดของปักกิ่งด้านทางการทหาร