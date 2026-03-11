สงครามเถื่อน! อิหร่านประกาศ เรือสหรัฐฯหรือชาติพันธมิตรถือเป็นเป้าถูกกฎหมายหลังยิง "เรือคาร์โกมยุรีนารี" ของไทยที่ช่องแคบฮอร์มุซ “3ลูกเรือยังสูญหาย”

เอเจนซีส์ – กองทัพอิหร่านวันพุธ(11 มี.ค) แถลงยืนยันเรือใดๆที่เป็นของสหรัฐฯ อิสราเอล หรือพันธมิตรของชาติทั้งสองมีสิทธิ์ตกเป็นเป้าโจมตีโดยชอบธรรมได้ที่ช่องแคบฮอร์มุซ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(11 มี.ค)ว่า กองบัญชาการปฎิบัติการกลางกองทัพอิหร่าน คาทัม อัล-อันบิยา (Khatam Al-Anbiya) กล่าวผ่านแถลงการณ์ตอบโต้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์อิหร่านหลังตกเป็นข่าวไปทั่วโลกที่เรือคาร์โก 3 ลำรวมของไทยถูกโจมตี
“เรือใดก็ตามที่น้ำมันหรือตัวเรือเป็นของสหรัฐฯ รัฐบาลไซออนนิสต์ หรือพันธมิตรของพวกนั้นจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรม”
และยังกล่าวต่อว่า กองทัพอิหร่านจะไม่ยอมปล่อยให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวสามารถวิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปได้
เกิดขึ้นหลังกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC อ้างว่าได้ยิงโจมตีเรือคาร์โกของไทย “มยุรีนารี” (Mayuree Naree) เมื่อช่วงต้นของวันนี้(11)ที่ช่องแคบฮอร์มุซ
ช่องแคบฮอร์มุซนั้นปิดโดยอัตโนมัติแต่มีเรือไม่ต่ำกว่า 6 ลำสามารถผ่านไปได้นับตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค
เรือคาร์โกสัญชาติไทย มยุรีนารี ที่เป็นประเภทเรือสินค้าประเภทเทกอง(bulk carrier) ถูกยิงหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย IRGC กล่าว อ้างอิงจากสำนักข่าวฟาร์สของอิหร่าน
ส่วนเรือสินค้าอีกลำติดธงไลบีเรียชื่อ “Express Rome” ถูกยิงเช่นเดียวกันในเช้านี้หลังไม่ฟังคำเตือนจากกองกำลังทางน้ำ IRGC อ้างอิงจากสำนักข่าวฟาร์ส
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ในขณะเดียวกันลูกเรืออีก 3 รายของเรือคาร์โกไทยยังคงสูญหายหลังโดนโจมตี
กระทรวงคมนาคมได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า ลูกเรือ 20 คนถูกช่วยมาได้สำเร็จแต่เหลืออีก 3 คนยังไม่รู้ชะตากรรม
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ขณะที่เรือคาร์โก้มยุรีนารีกำลังวิ่งผ่านช่องแคบ เกิดระเบิดขึ้นที่ด้านหลังของเรือส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ห้องเครื่องทันทีที่ซึ่งลูกเรือ 3 ลำกำลังปฎิบัติหน้าที่ในเวลานั้น
กัปตันเรือมยุนีนารีออกคำสั่งสละเรือหลังโดน IRGC โจมตีระหว่างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุส ส่งผลให้ลูกเรือทั้งหมดทำการสละเรือและอพยพไปลงเรือเล็กฉุกเฉิน และต่อมาคนเหล่านั้นกองทัพเรือโอมานช่วยไว้ได้สำเร็จก่อนนำไปยังเมืองคาซับ(Khasab) อ้างอิงจากกระทรวงคมนาคม
CNN รายงานว่า กองทัพเรือไทยที่เฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้มั่นใจว่าพลเมืองไทยปลอดภัยในภูมิภาค กระทรวงกล่าว