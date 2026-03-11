เอาแล้ว! อิหร่านเริ่มวางทุ่นระเบิดใน “ช่องแคบฮอร์มุซ” เส้นทางการค้าโลก ประกาศชาติใดก็ตามในโลกที่ไล่ “ทูตอเมริกัน-อิสราเอล” ออกนอกประเทศได้สิทธิ์ผ่านฟรี

เอเจนซีส์ – ข่าวกรองสหรัฐฯพบอิหร่านเริ่มต้นวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ยิงทำลายเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่านไป 16 ลำ ส่วนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC แถลงวานนี้(10) ยืนยันว่า ประเทศใดก็ตามในโลกทั้งในอาหรับและยุโรปที่ขับทูตอเมริกันและทูตอิสราเอลออกนอกประเทศจะสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ฟรี
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(10 มี.ค)ว่า อ้างอิงจากแหล่งข่าว 2 คนใกล้ชิดกับข่าวกรองสหรัฐฯได้เปิดเผบว่า อิหร่านเริ่มต้นวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางการขนส่งพลังงานสำคัญที่คิดเป็น 1 ใน 5 ของน้ำมันดิบทั้งหมดของโลกที่ผ่าน
ทั้งนี้ทุ่นระเบิดที่วางยังไม่มากนัก โดยพบว่ามีจำนวนไม่กี่โหลนั้นถูกวางเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แหล่งข่าวกล่าว แต่ทว่าอิหร่านยังคงควบคุม 80%- 90% ของเรือเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดดังนั้นกองกำลังอิหร่านจึงสามารถวางทุ่นระเบิดได้นับร้อยในเส้นทางน้ำได้อย่างประสบความสำเร็จ
CNN ได้เคยรายงานก่อนหน้าว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ในเวลานี้สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จร่วมกับกองทัพเรืออิหร่านมีความสามารถในการส่งเรือวางทุ่นระเบิด เรือที่บรรทุกระเบิดเต็มลำและมิสไซล์ชายฝั่งเป็นต้น
ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในแถลงการณ์บน Truth Social วันอังคาร(10)ว่า “หากอิหร่านวางทุ่นระเบิดใดๆในช่องแคบฮอร์มุซ และพวกเราไม่มีรายงานที่พวกเขาทำเช่นนั้น พวกเราต้องการให้คนเหล่านั้นต้องนำออกไป “ทันที”!”
ในการแถลงการณ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ผู้นำสหรัฐฯได้เสริมต่อว่า หากทุ่นระเบิดได้ถูกวางและคนเหล่านั้นยังไม่ยอมนำออกไป อิหร่านต้องเผชิญหน้าต่อผลที่จะตามมาในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”
ทรัมป์ยังชี้ทางสว่างให้อิหร่านว่า ซึ่งหากเตหะรานได้นำสิ่งที่ติดตั้วออกไป มันจะกลายเป็นก้าวสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง!”
และหลังจากนั้น รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ได้โพสต์ผลงานบนแพลตฟอร์ม X ตามคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ชี้ว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ได้กำจัดเรือวางระเบิดที่ไม่เคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุสด้วยการโจมตีที่หนักหน่วงแม่นยำ พวกเราจะไม่ยอมปล่อยให้พวกผู้ก่อการร้ายจับช่องแคบฮอร์มุซเป็นตัวประกัน” รายงานจากแถลงการณ์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ
ซึ่งในวันอังคาร(10) CENTCOM ได้โพสต์ทางโซเชียลมีเดียแถลงยืนว่า ฝ่ายสหรัฐฯสามารถทำลายเรือรบอิหร่านหลายลำรวมเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะที่วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานวานนี้(10)ว่า อิหร่านประกาศให้ประเทศใดก็ตามที่ขับทูตอเมริกันและทูตอิสราเอลออกนอกประเทศจะได้สิทธิ์สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เสรี
เป็นแถลงการณ์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ที่รายงานออกมาจากสื่อทางการอิหร่านวันพุธ(11)ว่า ชาติอาหรับใดๆหรือชาติยุโรปที่ขับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯและเอกอัคราชทูตอิสราเอลออกนอกประเทศ
ทั้งนี้อียิปต์อินดิเพนเดนท์ของแดนอัยคุปต์รายงานว่า โดยตามรายงานของ CNN ของสหรัฐฯในวันอังคาร(10)ที่อ้างอิงจากสื่อทางการอิหร่านกล่าวว่า
IRGC ได้ให้หลักประกันต่อชาติใดก็ตามที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับวอชิงตันและเยรูซาเลมจะได้รับความสุขใน “เสรีภาพที่สมบูรณ์” ในการเดินเรือในทางน้ำทางยุทธศาสตร์โลก
โฆษก IRGC อาลี โมฮัมหมัด นาไอนี (Ali Mohammad Naeini) แถลงท้าทายตรงไปยังกองทัพอเมริกันเมื่อเช้าวันอังคาร(10)ชี้ว่า กองทัพอิหร่านกำลังเฝ้ารอกองทัพเรืออเมริกันอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ
พร้อมแถลงยืนยันว่า บทสรุปท้ายที่สุดของสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงอยู่ในมืออิหร่าน