โดนแล้ว! เรือสินค้าติดธงไทย 'มยุรีนารี' ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ

หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลและแหล่งข่าวระบุเมื่อวันพุธ (11 มี.ค.) ว่า มีเรือสินค้า 3 ลำถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดในช่องแคบฮอร์มุซ โดยหนึ่งในนั้นทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือและส่งผลให้ลูกเรือส่วนใหญ่ต้องอพยพออกจากเรือ
แหล่งข่าวความมั่นคงทางทะเล 2 แหล่งระบุว่า เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สัญชาติไทยชื่อ มยุรีนารี (Mayuree Naree) ถูกโจมตีและได้รับความเสียหาย ห่างจากชายฝั่งโอมานไปทางเหนือประมาณ 11 ไมล์ทะเล
ต่อมาสำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ไฟได้ดับลงแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลูกเรือที่มีความจำเป็นยังคงอยู่บนเรือ
ก่อนหน้านี้ เรือบรรทุกสินค้า One Majesty ซึ่งติดธงชาติญี่ปุ่นก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากวัตถุที่ไม่ทราบชนิด ห่างจากเมืองราส อัล ไคมาห์ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 25 ไมล์ทะเล ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว ซึ่งยืนยันว่าลูกเรือปลอดภัย และเรือกำลังแล่นไปยังจุดจอดเรือที่ปลอดภัย
เรือ สตาร์ กวินเนธ (Star Gwyneth) ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ก็ถูกวัตถุที่ไม่ทราบชนิดโจมตีห่างจากดูไบไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 50 ไมล์
บริษัท แวนการ์ด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการความเสี่ยงทางทะเล ระบุว่าลูกเรือทุกคนปลอดภัย
การจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ขนส่งน้ำมันและก๊าซประมาณ 20% ของทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ความขัดแย้งกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
เหตุการณ์ล่าสุดนี้ทำให้จำนวนเรือที่ถูกโจมตีตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 14 ลำ
ที่มา: รอยเตอร์