ถลุงภาษีฉ่ำ! เผยสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน 2 วันแรกยิงกระสุนไป '1.76 แสนล้าน' แถมเล็งขอคองเกรสอนุมัติงบเพิ่ม

รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยกองทัพใช้เครื่องกระสุนชนิดต่างๆ ไปราว 5,600 ล้านดอลลาร์ (176,600 ล้านบาท) ภายในช่วง 2 วันแรกของการโจมตีอิหร่าน ตามรายงานที่ส่งถึงคณะกรรมการรัฐสภาสหรัฐฯ
รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวซึ่งระบุว่า สมาชิกสภาคองเกรสซึ่งอาจต้องอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับสงครามในเร็วๆ นี้ ได้แสดงความกังวลว่า ความขัดแย้งครั้งนี้จะทำให้คลังยุทโธปกรณ์ของกองทัพสหรัฐฯ ลดลง ในขณะที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกำลังดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาวุธที่พุ่งสูงอยู่แล้ว
ทรัมป์ ได้พบกับผู้บริหารจากบริษัทผู้รับเหมาด้านกลาโหม 7 แห่งเมื่อวันศุกร์ (6) ขณะที่เพนตากอนกำลังเร่งจัดหายุทโธปกรณ์เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ยังไม่ได้ประเมินค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการของปฏิบัติการโจมตีร่วมกับอิสราเอลที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.
สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสเรียกร้องข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงขอคำให้การจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ความขัดแย้งอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของกองทัพสหรัฐฯ ในการปกป้องประเทศหรือไม่อย่างไร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทรัมป์ ได้จัดการประชุมลับมาแล้วหลายครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูลแก่สมาชิกสภาคองเกรสและเจ้าหน้าที่
ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร (10) ส.ว. ชัค ชูเมอร์ จากรัฐนิวยอร์ก แกนนำพรรคเดโมแครต เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทรัมป์ มาปรากฏตัวต่อหน้าสภาคองเกรส
“เมื่อพูดถึงการส่งทหารของเราไปเผชิญอันตราย ประชาชนชาวอเมริกันจำเป็นต้องเข้าใจว่าทำไม แต่ตอนนี้พวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ‘ทำไม’ นั่นคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง” ชูเมอร์ กล่าว
ผู้ช่วยของสภาคองเกรสหลายคนกล่าวว่า พวกเขาคาดว่าทำเนียบขาวจะยื่นคำขอต่อสภาคองเกรสเพื่อขอเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับสงครามในเร็วๆ นี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนประเมินว่าคำขออาจสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ แต่บางคนก็กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวดู "ต่ำไป"
ที่มา: รอยเตอร์