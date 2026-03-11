จนท.ความมั่นคงระดับสูงอิหร่านขู่ 'ทรัมป์' ระวังจะโดน 'กำจัด' เสียเอง

เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่านออกมาใช้ถ้อยคำข่มขู่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โดยตรงวานนี้ (10 มี.ค.) ในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อระบอบการปกครองของกลุ่มผู้นำทางศาสนาในเตหะรานยังคงไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆ
อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เตือน ทรัมป์ ว่า “ชาติอิหร่านผู้รักวันอาชูรอ (Ashura) ไม่กลัวคำขู่บนกระดาษของคุณ แม้แต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณก็ไม่สามารถกำจัดชาติอิหร่านได้ จงระวังตัวไว้ — มิเช่นนั้นคุณจะถูกกำจัด!”
ลาริจานี ตอบโต้หลังจากที่ ทรัมป์ กล่าวว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนัก หากอิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดขนส่งพลังงานที่สำคัญในอ่าวเปอร์เซีย โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ เขียนบน Truth Social ว่า “หากอิหร่านทำอะไรก็ตามที่ขัดขวางการไหลของน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ พวกเขาจะถูกสหรัฐอเมริกาโจมตีอย่างหนักหน่วงกว่าเดิมถึง 20 เท่า”
ลาริจานี เป็นอดีตสมาชิกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ (IRGC) และเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระบอบการปกครองของอิหร่าน ซึ่งได้แต่งตั้ง โมจตาบา คอเมเนอี เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังจากที่ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำ ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล
ในโพสต์ของเขา ทรัมป์ กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ เราจะทำลายเป้าหมายที่ทำลายได้ง่าย ซึ่งจะทำให้อิหร่านแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง — ความตาย ไฟ และความโกรธแค้นจะครอบงำพวกเขา — แต่ผมหวังและภาวนาว่ามันจะไม่เกิดขึ้น!”
สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ก่อนจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ ทรัมป์ ส่งสัญญาณเมื่อวันจันทร์ (9) ว่าอาจยุติความขัดแย้งได้เร็วๆ นี้
ที่มา: Politico