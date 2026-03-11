IEA เสนอปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ สู้วิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เสนอให้มีการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อลดราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) เมื่อวันอังคาร ซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
WSJ ชี้ว่า การปล่อยน้ำมันครั้งนี้จะมากกว่าปริมาณ 182 ล้านบาร์เรลที่ประเทศสมาชิก IEA เคยปล่อยสู่ตลาดใน 2 ครั้งเมื่อปี 2022 หลังจากที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
IEA จะจัดการประชุมพิเศษของประเทศสมาชิกในวันอังคาร (10) และคาดว่าประเทศต่างๆ จะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวในวันพุธ (11) โดยข้อเสนอจะได้รับการอนุมัติหากไม่มีประเทศใดคัดค้าน ทว่าหากมีเพียงการประท้วงจากประเทศเดียวก็อาจทำให้แผนล่าช้าได้
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ (CLc1) และน้ำมันดิบเบรนท์ (LCOc1) ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานดังกล่าว
IEA และทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในประเด็นนี้
ราคาน้ำมันดิบมาตรฐานพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปีเมื่อวันจันทร์ (9) แต่ปรับตัวลดลงในวันอังคาร (10) หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจยุติลงในไม่ช้า
รัฐมนตรีพลังงานกลุ่ม G7 ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ในวันอังคาร (10) และขอให้ IEA ประเมินสถานการณ์ก่อนดำเนินการแทน
ที่มา: รอยเตอร์