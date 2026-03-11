ไม่เอาด้วย! นายกฯ 'ทาคาอิจิ' ตอบชัด สงครามอิหร่านไม่ใช่ภัยคุกความอยู่รอดของญี่ปุ่น หลังถูกฝ่ายค้านจี้ถาม 'จะช่วยอเมริกาหรือไม่'

นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันจันทร์ (9 มี.ค.) ว่า สงครามกับอิหร่านไม่ได้ถือเป็น “สถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอด” ภายใต้กฎหมายความมั่นคงของญี่ปุ่น ซึ่งหากเข้าข่ายสถานการณ์ดังกล่าว กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจะสามารถให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งนี้ได้
การประกาศสถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอดนั้นมีเกณฑ์ทางกฎหมายและการเมืองที่สูงมาก แต่การตรวจสอบท่าทีของรัฐบาล ทาคาอิจิ เกี่ยวกับความขัดแย้งกำลังเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนนี้
ในระหว่างการประชุม วอชิงตันอาจร้องขอการสนับสนุนจากโตเกียวภายใต้กฎหมายความมั่นคงของญี่ปุ่นปี 2015 และแนวทางการความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของพันธมิตร
คำแถลงของ ทาคาอิจิ เป็นการตอบคำถามในคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรจาก จุนยะ โอกาวะ หัวหน้าพรรคพันธมิตรปฏิรูปสายกลางฝ่ายค้าน โดย โอกาวะ ได้กดดันรัฐบาลเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องสงคราม โดยอ้างว่ารัฐบาลใช้การตีความกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกันในสถานการณ์ด้านความมั่นคง เขาได้อ้างถึงความคิดเห็นที่ ทาคาอิจิ เคยกล่าวไว้เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน
ทาคาอิจิ กล่าวว่า การกำหนดสถานะดังกล่าวหมายถึง “สถานการณ์ที่เกิดการโจมตีด้วยอาวุธต่อประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญี่ปุ่น” และเสริมว่า การโจมตีนั้นจะต้องคุกคาม “การดำรงอยู่ของประเทศของเรา และเป็นการล้มล้างสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการมีชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข”
โอกาวะ ยิงคำถามจี้อีกว่า สหรัฐอเมริกาได้ร้องขอการสนับสนุนในการทำสงครามหรือไม่ และรัฐบาล ทาคาอิจิ จะตอบสนองอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น
รัฐมนตรีต่างประเทศ โทชิมิตสึ โมเตกิ ตอบว่า สหรัฐอเมริกายังไม่ได้ร้องขอการสนับสนุนใดๆ จากกองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) ญี่ปุ่น แต่ชี้แจงว่า “สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลง และบางแง่มุมก็เปลี่ยนไปในทุกขณะ”
ยังไม่มีข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความขัดแย้งในอิหร่าน แต่คำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในรัฐสภาบ่งชี้ว่า ฝ่ายค้านตั้งใจที่จะท้าทายรัฐบาลในประเด็นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการร้องขอให้ญี่ปุ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในความพยายามทำสงครามของสหรัฐฯ และอิสราเอล
