ดูท่าทีอยู่นาน!สื่อยิวตีข่าว'กบฏฮูตี'ขยับ เตรียมร่วมวงสงคราม ช่วยอิหร่านสู้รบกับสหรัฐฯ-อิสราเอล

ผู้สื่อข่าวชาวเยเมนรายหนึ่ง รายงานจากกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมนและป้อมปราการของพวกฮูตี ระบุนักรบกลุ่มนี้กำลังเตรียมการเข้าร่วมสู้รบเคียงข้างอิหร่าน ที่กำลังโรมรันทำศึกสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอล พร้อมให้สัมภาษณ์กับ Kan News สื่อมวลชนของรัฐยิว เชื่อว่าจากมุมมองของฮูตี การเข้าไปพัวพันกับสมรภูมินี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เหลือเพียงแค่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้น
"ประชาชนชาวเยเมนไม่อาจทนต่อการสู้รบและสงครามได้อีกต่อไปแล้ว" ผู้สื่อข่าวชาวเยเมนอธิบาย อย่างไรก็ตาม ฮูตี จะเข้าร่วมสงครามในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สำหรับตอนนี้ พวกเขากำลังพินิจพิเคราะห์สถานการณ์ในสมรภูมิจากหลายแง่มุม และมองไปข้างหน้า ว่าความขัดแย้งจะมีพัฒนาการไปในทิศทางไหน"
ผู้สื่อข่าวรายนี้บอกต่อว่า ฮูตี กำลังศึกษาพัฒนาการในสมรภูมิรบอย่างใกล้ชิด และพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆนานาที่พบเห็นในการสู้รบรอบก่อนๆ "พวกเขากำลังวิเคราะห์ความล้มเหลวก่อนหน้านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธการก่อน ที่นำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลซานา"
รายงานข่าวระบุว่าถ้า ฮูตี เข้าร่วมวงความขัดแย้ง มันจะทำให้สงครามภูมิภาคลุกลามอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการเปิดอีกหนึ่งแนวรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน พวกนักรบกลุ่มนี้ควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของเยเมนและครอบครองขีปนาวุธพิสัยไกลและโดรนที่มีศักยภาพคุกคามการเดินเรือในทะเลแดง เล็งเป้าเล่นงานรัฐต่างๆในอ่าวอาหรับและเป้าหมายต่างๆในภูมิภาค ความเกี่ยวข้องของพวกเขายังจะเพิ่มแรงกดดันแก่สหรัฐฯและกองกำลังพันธมิตร เนื่องจากมันเท่ากับเป็นขยายเครือข่ายนักรบตัวแทนของอิหร่านทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์(8มี.ค.) กองทัพอิสราเอล เน้นย้ำว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้พวกกบฏฮูตีในเยเมน จะเข้าสู่สงคราม โดยเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจทำให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและฮิซบอลเลาะห์ อาจลากยาวกว่าเดิม
โฆษกกองทัพบอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า กองกำลังอิสราเอลพร้อม ถ้าพวกฮูตีตัดสินใจเข้าร่วมการสู้รบ "เราเผชิญการต่อสู้ในลากยาวในอิหร่านและเลบานอน และเราพร้อมสำหรับพวกฮูตี ถ้าพวกเขาเข้าสู่สงคราม"
ขณะเดียวกันโฆษกกองทัพเผยต่อว่าอิสราเอลกำลังพิจารณาแก้ไขกรอบคำแนะนำด้านความมั่นคงภายในประเทศ บริเวณทางเหนือของอิสราเอล ตามหลังการยกระดับโจมตีหนักหน่วงขึ้นของฮิซบอลเลาะห์ พร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีฐานที่มั่นต่างๆของพวกนักรบกลุ่มนี้ "ไม่มีทางเลือกอื่นๆยกเว้นแต่ปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์" เขากล่าว พร้อมบอกว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการขุดรากถอนโคนภัยคุกคามต่างๆตามแนวชายแดนทางเหนือของประเทศ
คำแถลงของโฆษกกองทัพ มีขึ้นท่ามกลางการเผชิญหน้ากันในวงกว้างในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งก่อความเสียหายอย่างครอบคลุมและสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของเตหะราน
อิหร่าน ตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิสราเอล และในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าผลประโยชน์ของสหรัฐฯทั่วภูมิภาค สร้างผลกระทบหนักหน่วงแก่หลายประเทศ ในนั้นรวมถึงอิรัก, จอร์แดน, คูเวต, บาห์เรน, กาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย
(ที่มา:คานนิวส์/ชาฟักนิวส์)