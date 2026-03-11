ยังไม่ตาย!'เนทันยาฮู'ปรากฏตัวต่อสาธารณะ สยบข่าวลือถูกอิหร่านโจมตีเสียชีวิต

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกครั้ง พร้อมด้วยรัฐมนตรีคมนาคม เดินทางตรวจเยี่ยมท่าเรือแห่งหนึ่ง ประเมินเกี่ยวกับการเดินหน้าการค้าทางทะเลของประเทศ ท่ามกลางปฏิบัติการ "ราชสีห์คำราม (Operation Roaring Lion) เปิดศึกสงครามกับอิหร่าน สยบข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่สันนิษฐานว่าเขาอาจเสียชีวิตแล้ว ในปฏิบัติการโจมตีของเตหะราน
เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เมื่อวันอังคาร(10 มี.ค.) เผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ เนทันยาฮู พร้อมด้วย มิริ เรเกฟ รัฐมนตรีคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรืออัตดอด 1 ใน 3 ท่าเรือพาณิย์หลักของอิสราเอล ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมอิเตอร์เรเนียน ห่างจากเทลอาวีฟ ไปทางใต้ราว 40 กิโลเมตร เพื่อประเมินความต่อเนื่องเกี่ยวกับการค้าทางทะเลของอิสราเอล ท่ามกลางการสู้รบกับอิหร่าน และตรวสอบสินค้าคงคลังในปัจจุบัน เพื่อรับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ยูรูซาเลมโพสต์ สื่อมวลชนอิสราเอล รายงานว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ มีขึ้นหลังจาก ทาสนิม สื่อมวลชนอิหร่าน รายงานในวันจันทร์(9มี.ค.) สนับสนุนข่าวลืออันเป็นเท็จว่า เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล อาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ คืนชีพรูปแบบการปล่อยข่าวลือในช่วงสงคราม เผยแพร่ต่อซ้ำๆบนสื่อสังคมออนไลน์ ท่ามกลางความขัดแย้งในปัจจุบันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน
สื่อมวลชนอิสราเอลแห่งนี้ ระบุว่ารายงานของทาสนิม ในภาษาเปอร์เซีย ไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆของการโจมตีเนทันยาฮู หรือคำยืนยันอย่างเป็นทางการใดๆเกี่ยวกับการบาดเจ็บ แต่รวบรวมประด็นแวดล้อมที่น่าสงสัยต่างๆเป็นชุดๆ ในนั้นรวมถึงกรณีที่ไม่ปรากฏคลิปของเนทันยาฮูเลยเมื่อเร็วๆนี้
เช่นเดียวกับกรณีที่สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานว่ามีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นขึ้นรอบๆบ้านพักของนายกรัฐมนนตรีรายนี้ การเลื่อนกำหนดการเดินทางเยือนของ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของอเมริกา รวมถึงกรณีที่ฝรั่งเศสเเผยแพร่เพียงข้อมูลการสนทนากันระหว่างประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง และ เนทันยาฮู แต่ไม่ได้บอกว่าพวกเขาพูดคุยกันเมื่อไหร่
นอกจากนี้แล้ว ทาสนิม ยังพาดพิงรายงานข่าวของสื่อมวลชนรัสเซีย ที่อ้างความเห็นของของ สกอตต์ ริตเตอร์ อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐฯและอดีตผู้ตรวจสอบอาวุธของยูเอ็น กล่าวอ้างว่าอิหร่านได้ทิ้งบอมบ์ถล่มแหล่งกบดานของเนทันยาฮู ส่งผลให้น้องชายของเขาเสียชีวิต แต่กระนั้น ทาสนิม เอง เน้นย้ำว่าข่าวลือดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันหรือถูกปฏิเสธอย่างเป็นทางการ
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)