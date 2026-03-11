อิหร่านได้ทีเย้ย!รมว.สหรัฐฯลบโพสต์แทบไม่ทัน โวมั่วพาเรือบรรทุกน้ำมันผ่านฉลุยช่องแคบ'ฮอร์มุซ'

ทำเนียบขาวในวันอังคาร(10มี.ค.) ยอมรับกองทัพอเมริกายังไม่ได้อารักขาเรือพาณิชย์ลำใดล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ไม่นานหลังจาก คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กล่าวอ้างความสำเร็จในเรื่องนี้บนข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ก่อนลบทิ้งไป ในขณะที่อิหร่านประกาศกร้าวว่าจะไม่มีเรืออเมริกาลำไหนจะกล้าแล่นผ่านหรือเฉียดใกล้น่านน้ำแห่งนี้
สงครามระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอล ที่เปิดศึกกับอิหร่าน ส่งผลกระทบทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามแนวชายฝั่งอิหร่าน ในขณะที่น่านน้ำแห่งนี้ปกติแล้วเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก นอกจากส่งผลต่อการขนส่งแล้ว ความขัดแย้งที่ลุกลามในภูมิภาค ยังทำให้คลังสำรองของบรรดาผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางกำลังหมดเกลี้ยงและต้องหยุดปฏิบัติการสูบน้ำมัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ว่าสหรัฐฯจะมอบการคุ้มครองแก่เรือบรรทุกน้ำมันที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนเพนตากอนออกมาขู่อีกรอบในวันอังคาร(10มี.ค.) จะเล่นงานอิหร่านหนักหน่วงกว่าเดิม จนกว่าเรือต่างๆจะสามารถล่องผ่านน่านน้ำแห่งนี้ และบอกว่ากำลังดำเนินการโจมตีเรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่านและโรงเก็บทุ่นระเบิดเหล่านั้น
เบื้องต้น ไรท์ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐฯได้อารักขาเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่ง ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "เพื่อรับประกันกระแสน้ำมันยังคงไหลป้อนสู่ตลาดโลก" อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้น เขาได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไป ในเหตุผลที่ไม่ชัดเจน
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว บอกกับพวกผู้สื่อข่าว เมื่อถูกถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ ระหว่างการแถลงข่าวในเวลาต่อมา ชี้แจงว่า อเมริกายังไม่อารักขาเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือลำใดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ ระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐฯปฏิเสธคำร้องขอแทบทุกวัน จากบรรดาอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ที่ขอการอารักขาทางทหารผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น โดยบอกไปว่าในเวลานี้ ความเสี่ยงถูกโจมตีนั้นสูงเกินไป
ด้านเจ้าหน้าที่อิหร่านในวันอังคาร(10มี.ค.) ก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ที่คุยว่ากองทัพเรืออเมริกาประสบความสำเร็จในการอารักเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารที่กำลังดำเนินการอยู่
คำปฏิเสธนี้มีขึ้นในขณะที่ ซาร์ดา ไนนี โฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ส่งคำเตือนอย่างแข็งกร้าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ ว่าการปรากฏตัวทางทะเลของวอชิงตันในภูมิภาค จะเจอกับความท้าทายอย่างแสนสาหัส ระหว่างความขัดแย้งในปัจจุบัน
"จะไม่มีเรืออเมริกากล้าเข้าใกล้ทะเลโอมาน อ่าวเปอร์เซีย หรือช่องแคบฮอร์มุซ ระหว่างสงคราม" ไนนีประกาศ เน้นย้ำว่าเตหะรานจะสกัดความเคลื่อนไหวใดๆของกองเรือสหรัฐฯและพันธมิตร ระหว่างปฏิบัติการขีปนาวุธอิหร่าน ถ้อยแถลงของเขาเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้ของ ไรท์ ที่อ้างว่ากองทัพเรืออเมริกาได้คุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุญอย่างปลอดภัย ก่อนจะลบทิ้งไปในเวลาต่อมา โดยไม่มีคำชี้แจงใดๆ
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยในวันอังคาร(10มี.ค.) ว่ากองทัพอเมริกาได้เล่นงานและทำลายโดยสิ้นเชิง เรือวางทุ่นระเบิดที่หยุดปฏิบัติภารกิจแล้ว 10 ลำ พร้อมเตือนว่าทุ่นระเบิดที่วางโดยอิหร่าน ในช่องแคบฮอร์มุซ ต้องเก็บกู้ออกไปในทันที
ในการตอบสนองต่อรายงานข่าวของสื่อมวลชน ที่อ้างว่า อิหร่าน เริ่มวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลว่า "ถ้าอิหร่านวางทุ่นระเบิดใดๆในช่องแคบฮอร์มุซ แม้เรายังไม่มีรายงานว่าพวกเขาทำเช่นนั้น เราต้องการให้พวกเขาเก็บกู้พวกมันออกไป ในทันที"
เขาบอกว่าถ้าเตหะรานไม่ยอมทำตาม พวกเขาจะต้องเจอกับผลสนองทางทหาร แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม "ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดในการวางทุ่นระเบิด ถ้าพวกมันไม่ได้รับการเก็บกู้ในทันที ผลสนองทางทหารที่มีต่ออิหร่าน จะอยู่ในระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ในอีกด้านหนึ่ง แต่ถ้าพวกเขาเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่อาจวางเอาไว้ มันจะเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ในทิศทางที่ถูกต้อง" ทรัมป์เขียน
(ที่มา:รอยเตอร์)