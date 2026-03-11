ปิดไม่มิด!ทหารสหรัฐฯเจ็บราว150นายในสงครามอิหร่าน แต่โวเตหะรานโจมตีเบาลงหลังถูกบอมบ์คลังอาวุธ-แท่นยิงขีปนาวุธ

มีทหารสหรัฐฯได้รับบาดเจ็บในสงครามกับอิหร่าน ที่ยืดเยื้อมาแล้ว 10 วัน สูงสุดประมาณ 150 นาย ตามงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันอังคาร(10มี.ค.) อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นนี้ ขณะที่เพนตากอนอ้างปฏิบัติการโจมตีของเตหะรานลดระดับลงอย่างมาก เนื่องจากอเมริกาล็อคเป้าจัดการคลังอาวุธและแท่นยิงจรวดของอิหร่าน
ตัวเลขความสูญเสียไม่เคยมีรายงานก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าที่รอยเตอร์จะเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯบอกเพียงว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียง 8 นาย
ในถ้อยแถลงหลังจากรอยเตอร์เผยแพร่รายงาน ทางกระทรวงเพนตากอนคาดหมายว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บประมาณ 140 นายและอ้างว่าส่วนใหญ่แล้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย "นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ Operation Epic Fury คาดหมายว่ามีกำลังพลอเมริกา 140 นาย ได้รับบาดเจ็บ ในช่วง 10 วันของการโจมตีต่อเนือง" ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกเพนตากอนระบุ
พาร์เนลล์ อ้างว่าในบรรดากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บนั้น มีอยู่ 108 นาย สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว ส่วน 8 นายบาดเจ็บสาหัส กำลังได้รับการดูแลในระดับสูงสุด
รอยเตอร์ ไม่ยืนยันลักษณะของอาการบาดเจ็บ หรือว่าอาการบาดเจ็บเหล่านั้น รวมถึงอาการบาดเจ็บทางสมองหรือไม่ ซึ่งปกติแล้วมักเกิดขึ้นหลังจากได้รับกระทบกระเทือนจากแรงระเบิด
อิหร่าน ปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นเล่นงานฐานทัพทหารต่างๆของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้แล้วพวกเขายังโจมตีสถานทูตอเมริกาตามรัฐต่างๆในอ่าวอาหรับ เช่นเดียวกับโรงแรม สนามบินและก่อความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน
อย่างไรก็ตามเพนตากอนอ้างว่าปริมาณการโจมตีของอิหร่านลดลงอย่างมาก นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่กองทัพอเมริกาทิ้งบอมบ์ถล่มคลังอาวุธของอิหร่าน และเล็งเป้าเล่นงานแท่นยิงขีปนาวุธของเตหะราน
เมื่อถามว่า อิหร่าน เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดหมายหรือไม่ หากเทียบกับครั้งที่กองทัพสหรัฐฯร่างแผนสำหรับทำสงคราม พลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมอเมริกา บอกในวันอังคาร(10มี.ค.) ว่าการสู้รบไม่ได้ยากเย็นกว่าที่คาดหมาย "ผมคิดว่าพวกเขากำลังสู้ และผมเคารพสิ่งนั้น แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะน่าเกรงขามกว่าที่เราคิดไว้"
(ที่มา:รอยเตอร์)