แอบช่วยลับๆ! เรืออิหร่าน 2 ลำขน “เชื้อเพลิงมิสไซล์” เต็มลำแอบวิ่งออกจากท่าเรือจีน "สหรัฐฯ" โหมทิ้งบอมบ์โจมตีลึกใน “ดินแดนเตหะราน” หนักสุด หลังพันธมิตรทั่วอ่าวอาหรับโดนมิสไซล์-โดรนอิหร่านโจมตีอ่วม

เอเจนซีส์- ในขณะที่สหรัฐฯเปิดฉากปฎิบัติการโจมตีอิหร่านร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังปฎิบัติการ Operation Epic Fury ย่างเข้าสู่วันที่ 11 พบเรืออิหร่าน 2 ลำที่ถูกคว่ำบาตรวิ่งออกมาจากท่าเรือท่าเรือปิโตรเคมีจีนในซูไห่มุ่งหน้ากลับอิหร่าน
ดิอิฟนิงสแตนดาร์ดของอังกฤษรายงานวันนี้(10 มี.ค)ว่า รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ แถลงในขณะที่สงครามโจมตีอิหร่านย่างเข้าสู่วันที่ 11 ว่า สหรัฐฯได้เปิดฉากการโจมตีหนักหน่วงที่สุด “ภายในอิหร่าน”
เกิดขึ้นท่ามกลางเริ่มต้นโจมตีครั้งใหม่ไปยังประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับในวันอังคาร(10) เสียงไซเรนเตือนดังได้ยินในดูไบและบาห์เรน ส่วนที่คูเวตและซาอุดีอาระเบียแถลงมีการสกัดโดรนยิงตก
และมีเกือบ 500 คนมีรายงานเสียชีวิตหลังอิสราเอลทำสงครามต่อต้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
ขณะเดียวกันไกลออกไปจากตะวันออกกลางที่เอเชีย พบเรืออิหร่าน 2 ลำวิ่งออกมาจากท่าเรือคลังสินค้าเคมีจีนที่เชื่อว่ามีการขนเชื้อเพลิงมิสไซล์เพื่อกลับเข้าอิหร่าน อ้างอิงจากการรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ในวันอาทิตย์(8) ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลติดตามเส้นทางเรือ ภาพดาวเทียมและบันทึกของกระทรวงการคลังสหรัฐฯทำให้เกิดคำถามมากถึงต่อความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและเตหะราน โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ ออกมายืนกรานว่า จีนวางตัวเป็นกลางและเล่นบทบาทที่สร้างสรรค์ในความขัดแย้งก่อนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติปฎิบัติการทหาร
สื่ออังกฤษรายงานว่า เฮกเซธแถลงว่า “พวกเรากำลังบดขยี้ศัตรูในการแสดงฝีมือทางเทคนิกที่สุดยอดและกองกำลังกองทัพ”
และเสริมว่า “พวกเราจะไม่ย่อท้อจนกว่าข้าศึกจะพ่ายแพ้ทั้งหมดอย่างราบคาบ แต่พวกเราจะทำเช่นนั้นตามเงื่อนเวลาของพวกเรา”
บอสใหญ่เพนตากอนเปิดเผยว่า “ตัวอย่างเช่น วันนี้ถือเป็นวันที่อเมริกาโจมตีภายในอิหร่านหนักที่สุด เครื่องบินรบขับไล่มากที่สุด เครื่องบินทิ้งระเบิดมากที่สุด การโจมตีมากที่สุด การข่าวกรองที่ลึกมากขึ้นและดีเยี่ยมมากขึ้นมากกว่าที่เคยมีมา”
เฮกเซธอ้างว่า และดังนั้นในอีกทางสามารถกล่าวได้ว่าภายใน 24 ช.มที่ผ่านมาได้เห็นอิหร่านยิงจำนวนมิสไซล์น้อยที่สุดเท่าที่พวกเขาได้เคยมีมา
ทั้งนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบในวันอังคาร(10) ผู้โดยสารที่รอเครื่องอยู่ด้านในต่างได้รับคำสั่งให้หาที่หลบภัยเป็นเวลาชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มทำงานส่งสัญญาณไซเรนเตือนการโจมตีเข้ามาจากอิหร่าน
ด้านเยรูซาเลมโพสต์รายงานวานนี้เปิดเผยว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องของจีนต่อสงครามอิหร่านถูกเปิดเผยอีกครั้งเมื่อเรือ Shabdis และเรือ Barzin ของบริษัทโลจิสติกอิหร่าน
IRISL Group (Islamic Republic of Iran Shipping Line Group) ที่มีรัฐบาลเตหะรานเป็นเจ้าของและถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติทั้ง สหรัฐฯ อังกฤษ และสหภาพยุโรป นั้นพบว่าเดินทางออกมาจากท่าเรือปิโตรเคมี โกลำ ( Gaolan) ที่เมืองซูไห่ (Zuhai) มุ่งหน้ากลับอิหร่าน
ในรายงานของวอชิงตันโพสต์วันอาทิตย์(8) กระทรวงการคลังสหรัฐฯชี้ว่า บริษัทโลจิสติกอิหร่านนี้มีเพื่อขนถ่ายสินค้าต้องห้ามให้เตหะราน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ไปว่า เรือจอดเทียบท่าที่เต็มไปด้วยสารเคมีรวมไปถึง โซเดียมเปอร์คลอเรต (sodium perchlorate)สารตั้งต้นสำหรับเชื้อเพลิงแข็งจรวดมิสไซล์ของอิหร่าน
เยรูซาเลมโพสต์รายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ แถลงกับนักข่าววันอาทิตย์(8)ว่า จุดยืนของปักกิ่งในตะวันออกกลางนั้น ตั้งอยู่ในความเป็นจริงและไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ยุติปฎิบัติการทหารในทันที โดยต้องการให้มีการหยุดยิงและยุติความเป็นปรปักษ์
อย่างไรก็ตาม ไอแซค คาร์ดอน (Isaac Kardon) นักวิจัยอาวุโสประจำ Carnegie Endowment for International peace ออกมาแสดงความเห็นถึงท่าทีที่ซ้อนเร้นของจีนต่อวอชิงตันโพสต์ว่า
“จีนสามารถสั่งให้เรือ(เรืออิหร่าน)เหล่านี้จอดอยู่ที่ท่าได้ ออกคำสั่งทางบริหารให้การเดินทางออกไปล่าช้า สั่งให้ศุลกากรควบคุม มีมาตรการรัฐมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้แต่กลับไม่”