สงสัยถอยจริง!ด่วนทรัมป์ให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์นิวส์ เป็นไปได้ที่จะพูดคุยกับอิหร่าน

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาจะเต็มใจพูดคุยกับอิหร่าน แต่มันขึ้นอยู่ข้อแม้ต่างๆ สถานีโทรทัศน์อเมริกาแห่งนี้รายงานในวันอังคาร(10มี.ค.)
เมื่อถูกถามระหว่างให้สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์(9มี.ค.) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเจรจากับเตหะราน ทรัมป์บอกกับฟ็อกซ์นิวส์ ว่าเขาได้ยินมาว่า เตหะราน ต้องการเจรจาเหลือเกิน
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรายนี้เน้นย้ำว่าเขารู้สึกไม่พอใจกับ โมจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน โดยบอกกับฟ็อกซ์นิวส์ "ผมไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสันติ"
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกับถ้อยแถลงของเขาก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(9มี.ค.) ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ อวดอ้างว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯในอิหร่าน "เหนือกว่าที่คาดหมายไว้อย่างมาก" แต่ยอมรับว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่ อิหร่าน โจมตีบรรดาชาติในอ่าวอาหรับด้วยขีปนาวุธและโดรน
(ที่มา:รอยเตอร์)