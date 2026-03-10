ออกอาการ!สื่อสหรัฐฯตีข่าวเองที่ปรึกษา'ทรัมป์'เรียกร้องลับๆ ถอนอเมริกาพ้นจากสงครามอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ จากคณะที่ปรึกษาบางส่วนของเขาเอง ให้หาทางวางกรอบเส้นทางมุ่งหน้าสู่การยุติสงครามกับอิหร่าน ท่ามกลางความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งทะยาน และความเป็นไปได้เกี่ยวกับต้นทุนทางการเมืองกรณีสงครามลากยาว หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานในวันอังคาร(10 มี.ค.)
รายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัลด์ ระบุว่า ทรัมป์ บ่งชี้ว่าสงครามอาจปิดฉากเร็วๆนี้ อ้างว่าปฏิบัติการประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่จากเป้าหมายที่วางเอาไว้ เขาให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวในฟลอริดาในวันจันทร์(9มี.ค.) ว่าอเมริกากำลังมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในสงครามกับอิหร่าน "เรามีความคืบหน้ามากกว่าที่วางเอาไว้" เขากล่าว พร้อมเชื่อว่าสงครามจะจบลงเน็วๆนี้
แม้มีคำพูดดังกล่าวออกมาจากปากทรัมป์ แต่วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในรัฐบาล มองว่าการถอนตัวอย่างเร่งด่วนคงเป็นไปไม่ได้ภายใต้กรณีแวดล้อมในปัจจุบัน พวกเจ้าหน้าที่บอกกับสื่อแห่งนี้ว่า การที่อิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีฐานที่มั่นต่างๆของสหรัฐฯและเป้าหมายต่างๆในภูมิภาค เช่นเดียวกับความพร้อมของอิสราเอลในการลุยโจมตีที่ตั้งต่างๆของอิหร่าน จะก่อความซับซ้อนแก่ความพยายามใดๆของวอชิงตันในการหลุดพ้นจากสงคราม
ทรัมป์ บ่งชี้ด้วยว่าปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมยังวางอยู่บนโต๊ะ หากว่าเตหะรานแทรกแซงกระแสพลังงานโลก เขาเตือนว่าอเมริกาจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านต่อไป หากว่าประเทศแห่งนี้พยายามขัดขวางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามวอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ข้างหลักฉาก คณะที่ปรึกษาหลายคนของทรัมป์ เร้าให้ประธานธิบดีนำเสนอกลยุทธ์หนึ่งๆสำหรับยุติสงครามต่อสาธารณะ อ้างว่ากองทัพสหรัฐฯประสบความสำเร็จในปฏิบัติการต่างๆอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ความกังวลของพวกเขาคือราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเหนือ 100 ดอลลาร์ ซึ่งโหมกระพือความวิตกในหมู่พันธมิตรรีพับลิกัน เกี่ยวกับผลกระทบของสงครามที่มีต่อเศรษฐกิจ และเป็นไปได้ที่มันจะส่งผลกระทบต่อศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังมาถึง
แหล่งข่าวใกล้ชิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ ระบุว่าผลสำรวจความคิดเห็นที่ผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลแล้ว พบว่าชาวอเมริกาส่วนใหญ่คัดค้านสงคราม แนวโน้มดังกล่าวกระตุ้นให้บุคคลบางส่วนในแวดวงคนใกล้ชิดทางการเมืองกับทรัมป์ ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้หนักแน่นยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นสิ่งจำเป็น
เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลบอกกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่า ทรัมป์ มีเจตนาเดินหน้าทำสงคราม จนกว่าเขาสามารถประกาศผลลัพธ์หนึ่งๆที่เข้าทางวอชิงตัน "ทรัมป์จะไม่หยุดสู้รบ จนกว่าเขาสามารถกล่าวอ้างชัยชนะที่น่าพึงพอใจ"
รายงานข่าวอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประธานาธิบดี ระบุด้วยว่า ทรัมป์ รู้สึกปรหลาดใจที่อิหร่านไม่ยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐฯและอิสราเอล แม้ถูกรุกรานอย่างต่อเนื่อง
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว ปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่ามีความเห็นแตกแยกกันภายในรัฐบาล และบอกว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้น "ไม่ถูกต้อง"
"เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยเรื่องโกหกจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ ใครก็ตาม ที่ฉันรับประกันได้ว่าไม่ได้ในห้องเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์ บรรดาผู้ช่วยระดับสูงของประธานาธิบดีโฟกัสตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ รับประกันว่าปฏิบัติการ Operation Epic Fury จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จมโหฬาร และการยุติปฏิบัติการนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขั้นท้ายสุดของผู้บังคับบัญชาสูงสุด(ประธานาธิบดี)"
(ที่มา:อัลมายาดีน/วอลล์สตรีทเจอร์นัล)