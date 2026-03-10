นิวเดลีแก้ตัวเสียงสั่นเคยไฟเขียวให้ "เรืออิหร่าน" ลำที่โดน US ยิงจมจอดหลบเทียบท่าก่อนเกิดเหตุ สุดฉุน “ปากีฯ” ปล่อยข่าวเฟคนิวส์ อ้างอินเดียให้พิกัดเรือ Iris Dena กับ “อิสราเอล”

เอเจนซีส์ – อินเดียแถลงยืนยันล่าสุดได้เคยเสนอให้เรือรบอิหร่านลำที่โดนสหรัฐฯส่งเรือดำน้ำยิงจมให้เข้าจอดเทียบท่าก่อนเกิดเหตุ ไม่พอใจปากีสถานเผยแพร่เฟคนิวส์ นิวเดลีให้พิกัดเรือฟริเกต Iris Dena แก่ "อิสราเอล" จนโดนโจมตีกลางมหาสมุทรอินเดีย
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(9 มี.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดีย สุพราหมัณยัม ชัยศังกร ( S Jaishankar )แถลงยืนยันว่า เตหะรานได้ร้องขอให้เรือรบอิหร่าน 3 ลำ Iris Dena, Iris Bushehr และ Iris Lavan จอดเทียบท่าในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่ 28 ก.พ ซึ่งเป็นวันที่สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มต้นทำสงครามบุกอิหร่าน พร้อมยืนยันว่า นิวเดลีได้ไฟเขียวอนุญาตการจอดเมื่อวันที่ 1 มี.ค
สื่ออังกฤษชี้ว่า เรือฟริเกตอิหร่าน IRIS Dena ที่มีลูกเรือทั้งหมด 130 นายถูกอเมริกายิงจมลงก้นมหาสมุทรอินเดียเมื่อเรือดำน้ำในน่านน้ำสากลนอกชายฝั่งศรีลังกาทางใต้เมื่อวันที่ 4 มี.คกลายเป็นการจมเรือรบฝ่ายตรงข้ามครั้งแรกของสหรัฐฯตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
บีบีซีชี้ว่าการเคลื่อนไหวของเรือรบอิหร่านระหว่างวันที่ 1 มี.คและวันที่ 4 มี.คยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุใดจึงมีเรือรบอิหร่านเพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นที่สามารถกลับเข้ามาเทียบท่าในอินเดียได้สำเร็จ ส่วนอีกลำ Iris Bushehr ได้ร้องขอความช่วยเหลือเข้าจอดหลบภัยที่ศรีลังกา
เหตุเรือรบอิหร่านจมในมหาสมุทรอินเดียที่ถือเป็นเสมือนหลังบ้านของนิวเดลีทำให้เกิดคำถามต่ออำนาจนิวเดลีในเขตหลังบ้านของตัวเอง
รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียแถลงต่อรัฐสภาแดนภารตะในวันจันทร์(9)ว่า เรือรบอิหร่าน Iris Lavan เข้ามาจอดเทียบท่าที่โกจจิ(Kochi) เมื่อวันที่ 4 มี.ค และลูกเรือในเวลานี้อยู่ในฐานทัพเรืออินเดีย
เขาย้ำว่า “พวกเราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง”
ขณะที่อินเดียทูเดย์ได้รายงานวานนี้(9) รัฐบาลนิวเดลีปฎิเสธข่าวเฟคนิวส์ที่แพร่ออกมาจากแหล่งข่าวปากีสถานที่อ้างว่า นิวเดลีได้เปิดเผยพิกัดที่ตั้งเรือรบฟริเกตอิหร่าน IRIS Dena ให้อิสราเอลได้ล่วงรู้
โดยนิวเดลีชี้ว่า เป็นการปลุกระดมเฟคนิวส์เพื่อโจมตี